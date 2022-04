Tempo di triathlon, gli Sprint sul lungomare di Sabaudia e Latina

Primavera inoltrata, belle giornate e il mare pontino è un dolce richiamo per la triplice. Domani 24 aprile sarà la volta di Sabaudia, il 7 e 8 maggio Latina Lido. Scenario paesaggistico il mar Tirreno, tra dune e laghi. In entrambi i casi sarò lo Sprint a tenere sulla corda centinaia di atleti. Partiamo dai 200 che alle 10 saranno presenti allo start sul lungomare de La Bufalara, per cimentarsi in 750 mt di nuovo, 20 km di bici e 5 di corsa. Ai nastri di partenza Youth B, Juniores, Master M/F e Staffette.

Non solo società laziali in questa gara Rank del calendario regionale Fitri. Parte con i favori del pronostico la coppia del Team Triathlon Ladispoli Mauro Pera, vincitore della scorsa edizione, ed Edoardo Petroni, tra le promesse di questa disciplina. Ma tanti altri atleti sono pronti a darsi battaglia in una gara che si annuncia emozionante. Il percorso sarà sorvegliato da viglianza e volontari, che permetteranno agli atleti la massima sicurezza. L'organizzazione Associazione Sportiva Guida Sicura, federata Fitri, con il sostegno del Comitato Coni Lazio, ha lavorato a lungo per far sì che la manifestazione riesca alla perfezione. Questo grazie anche al contributo del Comune di Sabaudia, Città Europea dello Sport 2022, in una località, dove turismo e sport sono un binomio vincente. Lo scopo dell'evento, come è da anni, è quello di portare avanti la campagna per la lotta al diabete, motivo che ha spinto gli organizzatori ad omaggiare del pettorale per la corsa, le persone che ne sono affette.

Il 7 ed 8 maggio invece, al Lido di Latina, la due giorni della The Green Race Latina Lido Triathlon Sprint. Gara ad impatto ambientale zero. Sarà la terza edizione dello sprint a Capo Portiere, che da quest'anno abbraccia anche i giovani, con il Latina Lido Triathlon Youngster. Organizzazione della Latina Triathlon, con il Patrocinio del Comune di Latina.