UISP Latina, il Grande Slam 2022 nel ricordo di Natalino Nocera

Bilancio del Grande Slam UISP 222, nel ricordo dello storico presidente dell’UISP Latina, Natalino

Nocera, venuto a mancare il giorno di Natale di quattro anni fa. "Una vita per lo sport, interprete e promotore del più alto spirito sportivo, punto di riferimento per tante generazioni di pontini" recita la nota della UISP provinciale, che prosegue: "

L’UISP ha voluto onorarlo e tenerne viva la memoria intitolando a lui la nuova sede del Comitato di

Latina in via degli Ernici, inaugurata giusto un anno fa, ma soprattutto dedicandogli il Grande Slam, il

circuito di gare podistiche che da trent’anni riunisce decine di manifestazioni di corsa su strada UISP.

“Ricordare Natalino – interviene il segretario generale dell’UISP nazionale, Tommaso Dorati – oltre

che ricordare un “fratello” per me e per tutti noi, vuol dire evocarne principi etici, morali, passione e

grande capacità di coinvolgimento. Purtroppo nel 2020, anno in cui avrebbe dovuto disputarsi la prima

edizione del Grande Slam intitolata alla memoria di Natalino Nocera, il Covid-19 ha impedito lo

svolgimento della manifestazione a tappe”.

"Quest’anno, pur se ancora in forma ridotta a causa delle conseguenze della pandemia, il Grande Slam è

tornato a far correre migliaia di appassionati. “Quella del 2022 è stata un’edizione speciale del Grande

Slam Natalino Nocera – prosegue Andrea Giansanti, presidente del Comitato UISP di Latina –

nell’anno della ripartenza, in vista di una nuova stagione che rappresenterà la piena ripresa dell’atletica e,

più in generale, di tutto lo sport a marchio UISP”. Alle tappe dell’edizione speciale del Grande Slam 2022 hanno preso parte atleti di oltre duecento Asd e Ssd, provenienti da tutta Italia".

“Le società affiliate al Comitato di Latina con il maggior numero di atleti e atlete al traguardo – sottolinea

Domenico Lattanzi, segretario generale del Comitato UISP di Latina – sono state il Centro Fitness

Montello, la Nuova Podistica Latina e il Running Club Latina, quindi la Podistica Avis Priverno e

la Podistica Pontinia”. La top 15 delle società comprende anche l’Olimpia Lazio, la Fondi Runners

2010, l’Atletica Latina, la Nuova Atletica Cisterna, l’Asd Roccagorga, le Borgate Riunite

Sermoneta, l’Amatori Top Runners Castelli Romani, la Podistica Terracina, l’Atletica Setina e

l’Asd Ingegneri Latina. “A tutte queste società partecipanti all’edizione speciale 2022 del Grande Slam

Natalino Nocera – concludono, Giansanti e Lattanzi – l’UISP assegnerà una targa come riconoscimento

dell’impegno profuso nel consentire allo sport di tornare a fare parte della nostra vita e della quotidianità,

quello sport per tutti che ha rappresentato l’ideale perseguito da Natalino Nocera in tutta la sua vita di

dirigente UISP territoriale, regionale e nazionale”.