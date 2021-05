Basket, Benacquista sconfitta dall’AgriBertocchi Orzinuovi. Le ultime speranze per la salvezza

Niente da fare per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che al termine di una partita difficile, resa ancora più complicata dalle assenze e dalla condizione di alcuni giocatori, cede all'AgriBertocchi Orzinuovi (97-61 il riusltato finale). Nella gara giocata lontano dalle mura amiche del PalaBianchini, oltre all’infortunato Fall, il team pontino ha dovuto fare a meno anche di Gabriele Benetti, e sicuramente affrontare la fisicità e l’atletismo dell’AgriBertocchi Orzinuovi in formazione ridotta non era un’impresa semplice, così come contrastare l’ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza dei giocatori bresciani.

I padroni di casa conquistano il successo e la matematica certezza della permanenza nel Campionato di Serie A2, mentre per i nerazzurri la possibilità di rimanere nella seconda lega nazionale passa attraverso l’ultima gara del Girone Blu della Fase a orologio, in programma domenica 16 maggio alle ore 18 al PalaBianchini, dove Latina riceverà Capo d’Orlando, già certa della salvezza in virtù della vittoria conquistata in questo turno sulla compagine reatina della Npc.

I commenti a fine gara

Le parole di Coach Gramenzi al termine della sfida disputata al PalaBertocchi: “In questo momento, sia per le assenze, che per la condizione di alcuni giocatori, non possiamo competere con le altre squadre. Dobbiamo stringere i denti e provare a conquistare i due punti in palio domenica per avere la matematica certezza della permanenza in questa categoria”.

La partita

PRIMO QUARTA - Pronti, via e Mastellari mette subito a segno una tripla (3-0). Prova a replicare Latina, ma è ancora la formazione di casa a centrare la retina dalla lunga distanza (6-0 al 1°). I nerazzurri sono sfortunati nelle conclusioni e Orzinuovi ne approfitta per aumentare il divario (8-0 al 2′). Si sblocca Latina con Lewis, ma è immediata la replica di Miles (10-2). Raucci su un lato, Zilli sull’altro e al 3′, con il punteggio sul 12-4, è time-out per la panchina ospite. Si torna sul parquet, ma i pontini gestiscono male il possesso e l’AgriBertocchi conquista il vantaggio in doppia cifra (14-4 al 4′). Ritmi molto alti, Latina fatica, ma cerca di ridurre il divario trascinata da Capitan Raucci che firma 4 punti consecutivi (16-8 al 5′). Ruotano gli uomini sulla panchina nerazzurra, ma sono i padroni di casa ad avere le redini del gioco (22-8 al 7′). Si iscrive a referto Baldasso con la prima tripla per Latina (22-11) ed è ancora il numero 11 della Benacquista a portare i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio con due liberi (22-13 all’8′). I locali centrano nuovamente la retina dai 6.75 (25-13 al 9′). Scorre il cronometro con Latina che prova a ridurre le distanze, ma è attenta e precisa l’AgriBertocchi che manda in archivio il primo quarto sul 29-17.

SECONDO QUARTO - I primi punti del secondo periodo sono realizzati da Mouaha (29-19). Lewis riduce ulteriormente le distanze (29-21) ma sul fronte opposto Zilli replica per il 31-21 alphoto5827861486838593044 12′. Raucci firma il nuovo -8 nerazzurro, ma Galmarini punisce dall’arco (34-23). Sale l’intensità, la Benacquista cerca di rimanere in partita (34-25) ma Orzinuovi trascinata dai canestri di Miles e Zilli allunga nuovamente (38-25 al 13′). Time-out per coach Gramenzi. Il gioco riprende, ma Orzinuovi è decisamente in ottima serata e le due triple firmate da Galmarini e Mastellari portano i locali sul 44-25. Latina cerca di muovere bene la palla, ma non è precisa nelle conclusioni. La formazione di casa gioca con scioltezza e realizza ulteriori punti (46-25) mentre i nerazzurri commettono errori banali e continuano a perdere terreno (48-26 al 17′). Ci sono 2:46″ quando Mouaha torna in panchina dopo uno scontro di gioco, che ha visto anche l’intervento dello staff sanitario. Orzinuovi ha il pieno controllo del match, Latina in questa fase realizza solo a cronometro fermo (53-32 al 19′). Si va negli spogliatoi sul risultato di 56-32 grazie all’ennesima tripla del team della provincia di Brescia.

TERZO QUARTO - Al rientro dal riposo lungo, Latina schiera nuovamente Mouaha (il giocatore aveva preso un forte botta alle costole nel quarto precedente) ma è Trotter a segnare per i nerazzurri mettendo a segno i suoi primi punti della serata (56-35). Dopo poco meno di 2 minuti, a seguito del rientro in panchina di Mastellari per un colpo subito, coach Corbani chiama time-out e alla ripresa del gioco Miles mette a segno la tripla del 59-35. Latina appare deconcentrata e Orzinuovi dilaga sul +30 (65-35 al 24′). Time-out per coach Gramenzi. Si torna sul rettangolo di gioco, ma il leit motif del match non varia, Orzinuovi continua a dettare i ritmi del gioco e il terzo quarto si conclude sul 70-44.

ULTIMO QUARTO - L’ultima frazione si apre con un canestro di Raucci, ma l’AgriBertocchi continua imperterrita a centrare la retina dai 6.75 (73-48). La gara prosegue con i padroni di casa che gestiscono senza particolari problemi l’andamento e il ritmo del gioco e Latina che, suo malgrado, è costretta a inseguire sempre con un grande divario (84-56 al 34′). Con 3 minuti da giocare coach Gramenzi manda in campo il giovanissimo Alessandro Bagni (classe 2003), anche coach Corbani lascia spazio ai propri giovani, tra cui Francesco Guerra (volto conosciuto a Latina per aver giocato nelle giovanili nerazzurre). Dal punto di vista del gioco, la gara ha poco da raccontare e si conclude con il successo dei padroni di casa sul risultato finale di 97-61 che decreta la permanenza nella Serie A2 dell’AgriBertocchi Orzinuovi.

I tabellIni

AgriBertocchi Orzinuovi vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 97-61 (29-17, 56-32, 70-44)

AgriBertocchi Orzinuovi: Rupil 3, Miles 22, Mastellari 16, Guerra 3, Galmarini 15, Negri, Tilliander, Zilli 12, Spanghero 15, Fokou, Hollis 11, Zilli. Coach Corbani. Vice Vincenzutto.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti n.e., Lewis 16, Trotter 3, Hajrovic 2, Piccone, Passera 4, Mouaha 12, Baldasso 7, Raucci 16, Bagni 1. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.

Statistiche: Orzinuovi tiri da 2 49% (17/35) tiri da 3 53% (20/38) tiri liberi 60% (3/5) Latina tiri da 2 45% (18/40) tiri da 3 16% (4/25) tiri liberi 65% (13/20).

Arbitri dell’incontro: Ursi Stefano di Livorno, Costa Alessandro di Livorno, Giovannetti Giulio di Rivoli (TO).