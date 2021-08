Basket, il calendario del campionato 2021/2022: Benacquista nel Girone Rosso. Tutte le partite

Si parte il 3 ottobre in casa per l’inedita sfida con Verona. Come saranno strutturati il campionato di Serie A2 e la Supercoppa

E’ stato reso noto nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 agosto dalla Lega Nazionale Pallacanestro il calendario del Campionato Nazionale di Serie A2 Maschile di basket per la stagione 2021/22. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è stata inserita nel Girone Rosso e, come anticipato già ieri, esordirà in regular season domenica 3 ottobre alle 18 al PalaBianchini contro la Scaligera Verona Basket per mandare in scena subito una sfida inedita, considerando che la compagine veronese non ha mai condiviso lo stesso girone dei nerazzurri nelle passate stagioni.

Tutte le partite

La seconda giornata vedrà l‘esordio dei pontini in trasferta, sul campo di Ravenna domenica 10 ottobre, a seguire la Benacquista ospiterà la neo promossa San Giobbe Chiusi per poi concludere il primo mese di gare con l’esterna a Cento il 24 e il derby casalingo con Eurobasket il 31 ottobre. Novembre si aprirà con la sfida a Chieti, proseguendo il percorso al PalaBianchini affrontando Ferrara. Duplice impegno lontano da casa per Latina che il 21 farà visita a San Severo e il 28 sfiderà a domicilio Forlì al quale seguirà un doppio appuntamento casalingo con le altre due neopromosse Nardò e Fabriano, rispettivamente il 5 e il 12 dicembre. Prima della sosta natalizia, il 19 dicembre, il club latinense affronterà il secondo derby laziale sul campo della Stella Azzurra. La tredicesima e ultima giornata del girone di andata si disputerà il 2 gennaio 2022 al PalaBianchini, dove gli uomini di coach Gramenzi riceveranno Scafati. Una settimana dopo partirà il girone di ritorno e per la Benacquista sarà tempo di restituire la visita a Verona, per poi ricevere Ravenna. sfidare a domicilio Chiusi e completare il mese di gennaio tra le mura amiche ricevendo Cento. Febbraio sarà caratterizzato dal derby in trasferta in casa dell’Eurobasket, dalla sfida casalinga con Chieti e dall’esterna sul parquet di Ferrara. Invertendo il cammino del girone di andata, i nerazzurri avranno a disposizione due gare casalinghe con San Severo e Forlì, che precederanno la sosta del 13 marzo per le Final Eight di Coppa Italia, per poi lasciare spazio a due partite lontano dalle mura amiche, sui campi di Nardò e Fabriano. Il mese di aprile si aprirà con il derby casalingo con la Stella Azzurra, mentre la gara al PalaMangano di Scafati, in programma domenica 10, sancirà la fine della prima fase del campionato, alla quale seguirà la “fase a orologio“.

La formula del campionato Serie A2 Old Wild West 2021/2022

STAGIONE REGOLARE – PRIMA FASE

Le 28 squadre partecipanti sono divise in due gironi, VERDE e ROSSO, entrambi di 14 squadre. Gare di andata e ritorno per 26 partite complessive. Si gioca dal 3 ottobre 2021 al 10 aprile 2022: non sono previsti turni infrasettimanali. Ultimo turno di andata, decisivo per l’accesso alla fase finale di Coppa Italia LNP, il 2 gennaio. Due le soste: il 26 dicembre per le Festività natalizie ed il 13 marzo per la Coppa Italia LNP.

STAGIONE REGOLARE – SECONDA FASE (A OROLOGIO)

Le 28 squadre partecipanti accedono tutte alla “fase a orologio”, composta da 4 gare; si incrociano le due squadre dell’altro girone che precedono (gare fuori casa) e che seguono (gare in casa) per ogni singola posizione in classifica. Esempio: 1 Verde ospita 2 e 3 Rosso; e va in trasferta sui campi di 13 e 14 Rosso. I punti ottenuti nella fase a orologio saranno cumulati a quelli della prima fase, dando la classifica finale dei due gironi Verde e Rosso. In caso di parità in classifica all’interno del girone si terrà contro degli scontri diretti effettuati nella prima fase e, in caso di ulteriore parità, del quoziente canestri al termine della fase ad orologio. Prima giornata dell’orologio il 17 aprile, ultimo turno il 1° maggio, con un turno infrasettimanale mercoledì 20 aprile 2022.

PLAYOFF

Le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ogni girone, dopo la fase ad orologio, accedono ai playoff. Si formano due tabelloni incrociando le squadre provenienti dai due raggruppamenti, con i seguenti accoppiamenti:

Tabellone A

1^ Verde-8^ Rosso

4^ Rosso-5^ Verde

3^ Verde-6^ Rosso

2^ Rosso-7^ Verde

Tabellone B

1^ Rosso-8^ Verde

4^ Verde-5^ Rosso

3^ Rosso-6^ Verde

2^ Verde-7^ Rosso

Quarti, semifinale e finale di ogni tabellone al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio. Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff saranno promosse in Serie A.

FINALE CAMPIONE D’ITALIA SERIE A2

Le vincenti dei due tabelloni playoff, neopromosse in Serie A, disputeranno una doppia sfida andata/ritorno a somma di punti, con la disputa della gara di ritorno in casa della meglio classificata al termine della fase ad orologio. La vincente sarà nominata Campione d’Italia Serie A2 FIP.

RETROCESSIONE

Le squadre classificate al 14° e ultimo posto nei due gironi al termine della fase a orologio retrocedono direttamente alla Serie B 2022-23.

PLAYOUT

Le squadre classificate al 12° e 13° posto di ogni girone al termine della fase a orologio accedono ai playout, che decreteranno ulteriori due retrocessioni in Serie B. Turno unico con due sfide incrociate (12 Verde-13 Rosso, 12 Rosso-13 Verde) al meglio delle 5 gare con il seguente calendario: gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputeranno in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase ad orologio. Le perdenti scenderanno in Serie B.

Formula Supercoppa Serie A2 2021 Old Wild West

FASE DI QUALIFICAZIONE

Partecipano alla Supercoppa 2021 di Serie A2, giunta alla sesta edizione ed organizzata da LNP in collaborazione con il Settore Agonistico FIP, le 28 squadre ammesse a partecipare al campionato. Suddivise in 7 gironi da 4 squadre (Blu, Giallo, Verde, Rosso, Azzurro, Bianco e Arancione), le squadre disputano 3 incontri di sola andata. Le 7 squadre vincenti i gironi, oltre alla Società organizzatrice dell’evento qualora non qualificata, oppure la migliore seconda, accedono alla Final Eight.

Le 7 prime classificate sono individuate con i seguenti criteri:

– Punti in classifica

– Quoziente canestri con le squadre pari classificate del proprio girone;

– Quoziente canestri generale del proprio girone;

– Sorteggio.

Nel caso in cui la Società organizzatrice fosse qualificata, l’ottava squadra partecipante alla Final Eight 2021 sarà la miglior seconda classificata nei 7 gironi individuata con i seguenti criteri:

– Punti in classifica

– Quoziente canestri con le squadre prime classificate del proprio girone;

– Quoziente canestri generale del proprio girone;

– Sorteggio.

Date di svolgimento – Domenica 12 (facoltà per i club di anticipare da mercoledì 8 in poi), mercoledì 15, domenica 19 settembre.

FINAL EIGHT

Le 8 squadre qualificate accedono alla Final Eight, strutturata sui tre giorni con gare di quarti di finale, semifinale e finale.

Date di svolgimento – Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 settembre, in sede da definire.