Basket, campionato di serie A2: esordio casalingo con Verona per la Benacquista

Resa nota dalla Lega la prima giornata; domani sarà ufficializzato tutto il calendario. Per la Supercoppa nerazzurri inseriti nel girone arancione con Scafati, Stella Azzurra ed Eurobasket Roma

Esordio casalingo contro Verona per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel prossimo campionato. Nella mattinata di oggi, infatti, la Lega Nazionale Pallacanestro ha reso nota la composizione della prima giornata della regular season del campionato di Serie A2 Old Wild West della stagione 2021/22, mentre domani, 12 agosto, nelle prime ore del pomeriggio sarà ufficializzato l’intero calendario.

Per la Benacquista, quindi, la prima gara andrà in scena domenica 3 ottobre ul parquet del PalaBianchini, dove i nerazzurri guidati da Coach Gramenzi sfideranno la Scaligera Basket Verona. In vista della nuova stagione, la compagine latinense si radunerà domenica 22 agosto. La Benacquista, inserita nel Girone Rosso del torneo, si confronterà con le altre due formazioni laziali Eurobasket Roma e Stella Azzurra, oltre che con Cento, Chieti, Ferrara, Forlì, Ravenna, Verona, Scafati, con la ripescata San Severo e con le neopromosse dalla Serie B Fabriano, Nardò e Chiusi (originariamente inserita nel Girone Verde, ma poi la sua posizione è stata scambiata con Udine).

Il primo appuntamento ufficiale dei nerazzurri è in programma con la Supercoppa, che prenderà il via il prossimo 12 settembre. La Benacquista è inserita nel girone arancione insieme a Scafati, Stella Azzurra ed Eurobasket Roma ed esordirà proprio contro i capitolini. Le altre due sfide si disputeranno il 15 e il 19 settembre.