Basket: importante successo per la Benacqusita, al PalaBianchini battuta Rieti

Per i nerazzurri era necessario vincere (91-72 il risultato finale) soprattutto per la classifica e in un momento così delicato per la stagione

E’ una vittoria importante quella conquistata nella vigilia di Pasqua dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket che sul parquet del PalaBianchini ha superato la Kienergia Rieti con il risultato finale di 91-72.Una partita difficile e carica di tensione, perché per i nerazzurri c’era la necessità di vincere in questo particolare momento della stagione e vista l’attuale classifica del girone rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West. Nonostante la compagine avversaria sia arrivata al PalaBianchini priva di 3 elementi del quintetto base, non ha certo sfigurato, anzi ha lottato fino alla fine dando filo da torcere alla difesa pontina. Ed è proprio difensivamente che Latina ha concesso qualcosa di troppo ai reatini, in particolare nella prima parte di gara, recuperando però con le azioni offensive che sono state ben costruite e hanno dato i frutti sperati. La Benacquista riesce a trovare il giusto equilibrio tra difesa e attacco alla fine del terzo quarto e gestisce correttamente per tutta l’ultima frazione, riuscendo a ribaltare il risultato della gara di andata (82-77) con la differenza canestri in proprio favore.

Una sfida in cui 4 uomini della Benacquista sono andati in doppia cifra, a partire da Capitan Raucci che, con 28 di valutazione, ha firmato 21 punti tirando con l’89% da 2 e distribuendo 6 assist ai compagni, seguito a ruota da Aka Fall che ha realizzato una doppia-doppia con 17 punti e 12 rimbalzi, oltre a 4 assist e 1 stoppata. Ottima prova anche da parte del giovane Fabrizio Piccone che ha messo a segno 15 punti, frutto di 5 triple; altrettanti 15 punti per Lorenzo Baldasso, che ha tirato con il 60% dal campo. Menzione particolare anche per Obie Trotter che, oltre agli 8 punti personali, ha distribuito ben 11 assist, senza dimenticare che per ottenere una vittoria importante è necessario il contributo di ogni singolo componente della squadra, esattamente come accaduto questa sera.

La partita

PRIMO QUARTO - Dopo un paio di azioni che non hanno prodotto risultato, è Rieti la prima ad andare a segno, Latina risponde immediatamente conphoto6001358395862529384 Capitan Raucci (2-2). Botta e risposta anche dall’arco tra Sanguinetti e Piccone (5-5 al 2′). La Npc allunga con Taylor, anche lui dai 6.75 (5-8). Ancora il numero 25 per Rieti, poi arrivano in successione le triple di Trotter e Piccone per il sorpasso nerazzurro (11-10 al 4′). Trotter si ripete dall’arco e sul 14-10 con 5:25″ al termine della prima frazione, coach Rossi chiama time-out. Si torna sul parquet Ponziani riduce le distanze (14-12) e Sanguinetti fa rimettere la testa avanti ai suoi (14-15 al 6′). Anche Lewis si iscrive a referto, Rieti non demorde e si affida alla fisicità di Taylor sotto canestro, ma Piccone realizza la sua terza tripla (19-17 al 7′). Ruotano gli uomini sulla panchina di casa, Trotter commette il suo secondo fallo personale e Taylor è protagonista dei primi tiri liberi del match, che consentono a Rieti di riconquistare la parità (19-19). Si gioca sul filo dell’equilibrio con Taylor che trascina i suoi (21-23 all’8′). A 50″ dalla sirena Passera firma il nuovo sorpasso di Latina (24-23) ma sul fronte opposto Piccoli firma un gioco da tre punti che vale il 24-26 con 31″ da giocare. Mancano 11″ quando Fall ristabilisce la parità (26-26) ma il solito Taylor a fil di sirena centra la retina dai 6.75 per il 26-29 con cui si conclude il primo quarto di gioco.

SECONDO QUARTO - In avvio di seconda frazione Latina è sfortunata su alcune conclusioni, sul fronte reatino Taylor è pronto a incrementare il vantaggio dei suoi (26-31 al 12′). Mouaha riduce il divario con due liberi (28-31) ma è Baldasso al 13′ a firmare la tripla della nuova parità (31-31). Capitan Raucci mette a segno il canestro del vantaggio dei pontini, poi è ancora Baldasso dalla lunga distanza a fissare il punteggio sul 36-31 al 14′. Time-out Rieti. Il gioco riprende, Ponziani concretizza un libero (36-32) Latina risponde con un preciso assist di Fall per Raucci e al 15′ il tabellone segna 38-32. Taylor non demorde, ma il gioco di squadra della Benacquista è preciso e il Capitano nerazzurro, perfettamente servito da Lewis incrementa il vantaggio sul 40-34. Rieti non si lascia abbattere e con 5 punti consecutivi torna a un solo punto di distanza (40-39 al 17′). Time-out per coach Gramenzi. Al rientro in campo la Npc rimette la testa avanti, ma Raucci su assist di Passera replica immediatamente (42-41). La Kienergia firma la tripla del 42-44, ma è ancora una volta Davide Raucci a ristabilire la parità concretizzando due liberi (44-44 al 18′). Con 1:34″ sul cronometro viene sanzionato un fallo a Piccone e Rieti può sorpassare grazie ai due liberi di Sanguinetti (44-46) ma il numero 20 della Benacquista, alias Raucci, segna dall’arco per il 47-46 nerazzurro. Mancano 53″ alla sirena quando viene sanzionato un altro fallo a Latina con conseguente altro viaggio in lunetta di Rieti (47-48). I padroni di casa sono sfortunati al tiro, gli ospiti anche, ma nemmeno a dirlo il rimbalzo viene catturato da Raucci che serve un perfetto assist a Mouaha e si va negli spogliatoi sul 49-48.

TERZO QUARTO - Al rientro dal riposo lungo Latina commette due falli nei primi venti secondi, Piccoli e Taylor centrano la retina, risponde Fall con 4 punti consecutivi ephoto6001358395862529410 al 21′ il punteggio è sul 53-52. Dopo il terzo fallo sanzionato ai pontini, Sanguinetti realizza la tripla del 53-55, ma Trotter è pronto a replicare per la nuova parità (55-55 al 23′). Con 6:39″ sul cronometro viene sanzionato il quarto fallo di squadra alla Benacquista, mentre Sabatino mette a segno la tripla del 55-58. C’è molta fisicità in campo, ma Latina riesce ad avere una buona circolazione di palla e al 25′ il punteggio è sul 59-58. Ancora grande intensità ed equilibrio sul parquet (59-60 al 26′). La Benacquista rimane concentrata, gioca di squadra e riconquista il vantaggio (63-60 al 27′). Con 1:27″ da giocare e il punteggio sul 65-61 c’è time-out richiesto dalla Npc. Si torna sul rettangolo di gioco e Baldasso incrementa il vantaggio (67-61). Con 30″ sul cronometro Piccone realizza la sua quarta tripla della serata e Latina allunga sul 70-61. Un viaggio in lunetta per parte, ma solo Fall concretizza un libero e il quarto va in archivio sul 71-61.

ULTIMO QUARTO - L’ultima frazione si apre con la tripla di Baldasso che vale il 74-61, ma sul fronte opposto ripaga con la stessa moneta Sabatino (74-64 al 31′). Ancora Baldasso a segno su assist di Raucci e viceversa per i 4 punti consecutivi della Benacquista (78-64 al 32′). Time-out per la Npc. Il gioco riprende ed è ancora Latina a gestire la gara con la bella schiacciata di Fall (80-64 al 33′). Rieti non demorde e continuare a lottare, anche se è sfortunata in alcune conclusioni (81-67 al 34′). Fall allunga sull’83-67 al 35′. Ruotano gli uomini su entrambe le panchine, i padroni di casa commettono qualche ingenuità, prova ad approfittarne la compagine ospite, ma con una bella circolazione di palla Baldasso porta i suoi sull’85-69 al 37′. La Benacquista non perde concentrazione, Piccone firma la sua quinta tripla, Lewis incrementa ulteriormente il vantaggio e al 38′ il tabellone segna 90-72. Scorre il cronometro e il match si conclude con la vittoria della Benacquista sul risultato finale di 91-72 che permette ai nerazzurri di ribaltare anche il risultato dell’andata dal punto di vista della differenza canestri.

I tabellini

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Kienergia Rieti 91-72 (26-29, 49-48, 71-61)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti n.e., Lewis 4, Trotter 8, Hajrovic n.e., Donati n.e., Piccone 15, Passera 3, Mouaha 8, Baldasso 15, Raucci 21, Fall 17, Bagni n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Vice Di Francesco.

Kienergia Rieti: Sanguinetti 13, Sabatino 15, Ponziani 8, Taylor 22, Piccoli 10, Nonkovic 4, Frizzarin, Buccini, Imperatori n.e.. Coach Rossi. Vice Tubiana. Vice Ruggieri.

Statistiche: Latina tiri da 2 75% (18/24) tiri da 3 46% (13/28) tiri liberi 71 % (10/14) Rieti tiri da 2 38% (5/13) tiri da 3 24% (4/17) tiri liberi 29% (2/7).

Arbitri dell’incontro: Ferretti Fabio di Nereto (TE), Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Pasquale Pecorella di Trani (BT).