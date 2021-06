Basket, primo colpo della Benacquista: a Latina arriva Davide Bozzetto

E’ Davide Bozzetto il primo nuovo innesto in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket in vista della prossima stagione. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo annuale con il giocatore che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Bozzetto, centro, classe 1989 per 208 cm di altezza e 97 kg di peso è già arrivato a Latina: “Sono molto contento di affrontare questa nuova esperienza e sono sicuro che a Latina mi troverò molto bene, sia io che la mia famiglia, e in questo particolare periodo che stiamo vivendo è un aspetto importante – questo il primo commento di Davide giunto nel capoluogo pontino per conoscere di persona il Commendator Lucio Benacquista e tutto lo staff dirigenziale del club pontino – Il Presidente Benacquista e la società Latina Basket sono sinonimo di serietà, competenza e preparazione e sono felice e onorato di entrare a far parte di una società fortemente apprezzata nell’ambiente”.