Basket, la Benacquista Latina in casa dell’Orlandina a caccia di punti importanti

Entrambe le squadre sono a quota 8 punti nel Girone Blu della Fase a Orologio e il match in cartello è sicuramente fondamentale in chiave classifica

Prosegue il cammino della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che domenica 2 maggio sarà impegnata nella terza partita, di cui due in trasferta, in una settimana: i nerazzurri alle 18 scenderanno sul parquet del PalaFantozzi a Capo d’Orlando per affrontare i padroni di casa dell’Orlandina Basket.

Entrambe le formazioni sono a quota 8 punti nel Girone Blu della Fase a Orologio e il match in cartello è sicuramente molto importante in chiave classifica sia per i nerazzurri, che per il team siciliano. Capo d’Orlando che ha iniziato la seconda fase con 4 punti, ha disputato la prima partita in casa superando San Severo (75-72) mentre il turno infrasettimanale l’ha vista vittoriosa sul campo di Rieti (71-91). Per contro, la Benacquista, partita con 6 punti, ma senza il contributo di un elemento determinante come Aka Fall (infortunatosi alla vigilia dell’incontro con la Novipiù), dopo aver sfiorato la vittoria nel match d’esordio a Casale Monferrato (70-69) ha conquistato un prezioso successo casalingo avendo la meglio su Orzinuovi (92-86) e ora ha la ferma intenzione di dare continuità alla bella prestazione offerta mercoledì.

“Ci apprestiamo a disputare la terza gara in 8 giorni di questa decisiva seconda fase del Campionato, in cui uno degli obiettivi fondamentali è ridurre al minimo gli errori – dichiara Gabriele Benetti – .Nella sfida di esordio a Casale siamo andati vicinissimi al successo, ma non siamo riusciti a concretizzare il risultato, mentre con Orzinuovi è stata una partita dai due volti, perché dopo una partenza in cui non siamo stati abili a trovare soluzioni semplici, nella seconda parte del match siamo stati bravi a trovare la giusta concentrazione per recuperare lo svantaggio e la necessaria lucidità per ribaltare il punteggio e conquistare la vittoria”.

L’assenza di Fall, arrivato in corsa dopo aver iniziato la stagione proprio con la maglia dell’Orlandina Basket, crea sicuramente grandi difficoltà al team pontino, che dovrà faticare ancora di più per conquistare la posta in palio, che è la permanenza nella categoria: “Ora ci attende la trasferta a Capo d’Orlando, chiaramente ogni partita è diversa e anche questa lo sarà rispetto alle precedenti. Stiamo provando a ricaricare le energie, tenendo anche conto che l’assenza di Aka (Fall, ndr) pesa molto nella gestione delle rotazioni, ma siamo tutti pronti e disponibili a fare del nostro meglio e a dare il massimo – evidenzia Gabriele – Capo d’Orlando è un avversario difficile che può contare sul contributo di due giocatori statunitensi di alto livello, e in questa categoria fanno la differenza. È una squadra che corre molto, quindi sarà importante provare a imporre il nostro ritmo alla gara nel tentativo di conquistare i due punti in palio. Andremo in Sicilia con rinnovata fiducia nelle nostre possibilità, ma con grande rispetto dell’avversario”.

La classifica del Girone Blu, attualmente vede a quota 8 punti Latina e Capo d’Orlando, segue a 6 Casale Monferrato, chiudono tutte a 4 Rieti e Orzinuovi (che non hanno ancora giocato tra loro la partita della prima giornata che sarà recuperata il 5 maggio) e San Severo.

Aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS.