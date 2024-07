Finisce il primo Basket in Piazza, applausi per la Benacquista Assicurazioni

La Benacquista Assicurazioni ha vinto il primo trofeo Città di Latina – Basket in Piazza, battendo la Farmacia Isonzo 103-95 al termine di una gara condotta con personalità e costantemente in vantaggio, nonostante un’accelerazione degli avversari nel terzo quarto. La pallacanestro è tornata protagonista delle serate estive a Latina, nella nuova arena di Piazza del Popolo. Onore ai vincitori e a tutte otto le squadre Senior e alle sei Junior, categoria in cui sabato sera ha vinto il team de Le Pulcine.

Un totale di 40 partite, oltre 200 tra giocatrici e giocatori. Tre settimane di pallacanestro in una grande cornice di pubblico. Piena soddisfazione da parte dell’organizzazione, l’associazione Amici del Basket, come sottolineato dal presidente Massimo Passamonti: “Era giusto creare l’occasione per la città di poter stare insieme e vivere momenti di sport e allegria. Siamo però rimasti sorpresi dalla cornice fantastica di pubblico tutte le sere”.

Indovinata la formula, due gare ogni sera, in una piazza tornata centro nevralgico della città, come era negli obbiettivi dell’amministrazione comunale, che ha patrocinato l’evento. Il sindaco Matilde Celentanto ha affidato il bilancio al suo profilo facebook: “Le emozioni e i successi del 1° Trofeo Città di Latina – Basket in piazza rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato. È stato un evento indimenticabile, sposato dalla nostra amministrazione, che ha portato per 21 giorni in piazza del Popolo migliaia di cittadini e ha regalato serate speciali per appassionati e sostenitori.

Il trofeo è andato a Benacquista Assicurazioni, vincitore della categoria Senior, a cui rivolgo le mie congratulazioni, a nome dell’amministrazione che rappresento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento: il comitato promotore del 1° Trofeo Città di Latina – Basket in piazza che vede tra i componenti il senatore Nicola Calandrini e il presidente del Circolo Cittadino Bruno Bulgarelli, l’associazione “Gli Amici del Basket” e in particolare il presidente Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista e Mariano Bruni della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Mario Provinzano della Smg, Elisabetta Massone e Davide Fioriello segretario nazionale di Ope, il delegato provinciale FIP Luca Rizzi e, infine, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, il delegato ai grandi eventi Alessandro Marfisi e il ministro Andrea Abodi per aver partecipato all’inaugurazione del torneo dando lustro alla città di Latina. Grazie a tutti, e questo è solo l’inizio!”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore allo Sport Andrea Chiarato: “Una storia incredibile di sport in quest tre settimane, la vocazione sportiva a Latina è fortissima. Il prossimo anno faremo sicuramento ancora meglio”.

PREMIAZIONI

Un ricco cerimoniale di premiazioni, dai riconoscimenti singoli a quelli di squadra, ma da premiare è tutto il movimento, più generazioni di cestisti che si sono ritrovati nello stesso campo, secondo una storia di pallacanestro di oltre mezzo secolo, come vuole la tradizione cestistica della città di Latina.

Nell’intervallo lungo della finale il sindaco di Latina Matilde Celentano e il presidente dell’associazione Amici del Basket Passamonti, hanno premiato Maikcol Perez, talento pontino vicecampione del Mondo Under 17 in Turchia e inserito nel quintetto ideale del Mondiale. A domanda precisa ha risposto senza esitazioni: “Tra qualche anno mi vedrete giocare dell’NBA”. Una dichiarazione nel tripudio generale del pubblico.

CLASSIFICA

Benacquista Assicurazioni Farmacia Isonzo Generali Assicurazioni Pasticceria Turi Rizzo Pari merito Finocchiaro Consulente Finanziario, Onoranze Funebri La Riviera, Carrozzeria Falcone, Inlingua

PREMI INDIVIDUALI

Migliore giocatore fascia verde Matteo Mordini (Benacquista Assicurazioni)

Miglior giocatore fascia gialla Giorgio Burchietti (Pasticceria Turi Rizzo)

Chiara Mauriello (Farmacia Isonzo)

PREMI SPECIALI

Tenacia Snop1, in memoria di Simone Muraro, ad Alessandro Pedà (Farmacia Isonzo)

PREMI EXTRA INDIVIDUALI

Fair Play, Pippo D’Alesso coach Pasticceria Turi Rizzo

Giocatore più esperto, Massimo Bortoletto (Inlingua)

Miglior giocatore MVP della finale, Emanuele Donati (Benacquista Assicurazioni”

Vincitori gara tito da, “Bip frappa contest”, Matteo Cucchiaro, Giorgio Burchietti, Ginevra Salzano della Pasticceria Turi Rizzo

FARMACIA ISONZO - BENACQUISTA ASSICURAZIONI 95-103

12-29; 30-26; 29-22; 24-26;

FARMACIA ISONZO: A. Maone 5, Cavicchini 27, T. Maone 14, Magli, Lu. Antoniani 2, Colarullo 2, Picarazzi 18, Di Maro, La. Antoniani 13, Domenici 6, Mauriello 2, Petrillo, M. Antoniani 6.

Coach: Boscaro

BENACQUISTA ASSICURAZIONI: Caldarozzi, Donati 31, Coronini 7, De Biaggio 2, Conte 14, Ricciutelli 2, Casey 4, Spadon, Mordini 21, Porretta 8, Palombo 14.

Coach: Franchini

Arbitri: Alfano Finotti-Davide Carotenuto

Ufficiali: Stefano Ciotti-Federico Ceccarelli

GENERALI ASSICURAZIONI - TURI RIZZO 88-74

29-16; 18-18; 25-18; 19-22;

GENERALI ASSICURAZIONI: Diglio 5, Petrolini 4, E. Santulli 11, Bisconti, Nardin 14, M. Santulli 9, Camillo 18, Borrelli 11, Sorge 16.

Coach: Molon

TURI RIZZO: Cucchiaro 23, De Bonis, Monda, Triveri 8, Burchietti 18, Vecchio 2, Puleo, Farina 9, Salzano 2, Monti 2, Alessandrini 10.

Coach: D’Alessio

Arbitri: Alfano Finotti-Fabio Tortorici

Ufficiali: Stefano Ciotti-Federico Ceccarelli