Basket, Aristide Mouaha con la Benacquista Latina anche la prossima stagione

Tcheussi Aristide Mouaha in nerazzurro anche per la prossima stagione. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato ufficialmente di aver rinnovato l’accordo con il giocatore che continuerà a far parte del poster nerazzurro nel campionato di Serie A2 anche nella stagione 2021/22.

Mouaha, guardia, classe 2000 per 194 cm di altezza e 86 kg di peso, è un giovane camerunense di formazione italiana, al suo secondo anno con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che nella passata stagione si è ben distinto nel campionato di Serie A2.