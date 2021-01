Basket, Lewis suona la carica: “A Ravenna con la giusta mentalità e grande concentrazione”

Posticipo lunedì 11 gennaio per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata sul campo dell’OraSì Ravenna nella seconda trasferta consecutiva di questo inizio 2021 - la gara in programma alle 17.30 è valida per la 12esima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West -. I nerazzurri reduci dalla gara disputata nel giorno dell’Epifania a Ferrara si trovano ad affrontare una partita tanto importante, quanto difficile.

Ravenna che ha iniziato la regular season due settimane più tardi rispetto a Latina per via del turno di riposo osservato alla terza giornata (causa lo slittamento dell’inizio del campionato è stata quella di esordio) e per il posticipo del match con Forlì recuperato il 23 dicembre, è attualmente a quota 4 punti in classifica frutto delle vittorie conquistate nelle prime due gare giocate con la Stella Azzurra e Rieti. Nelle partite successive il team guidato da coach Dell’Agnello ha trovato sul suo cammino tre delle squadre che guidano la testa del campionato e non è riuscito a conquistare ulteriori successi. Alla luce proprio di questi risultati, Ravenna scenderà in campo con una grandissima voglia di riscatto e ce la metterà tutta per provare a vincere.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket (a quota 6 punti in classifica) è altrettanto fortemente motivata, assolutamente determinata a migliorare e soprattutto a eliminare quegli errori che si sono rivelati fatali nel corso di alcuni match: "Nella partita disputata a Ferrara, siamo partiti con un buon ritmo offensivo, ma abbiamo fatto troppi errori e il secondo tempo non è andato bene. Gli avversari sono stati abili a sfruttare i nostri errori e segnare canestri pesanti. Sicuramente non abbiamo giocato come avremmo dovuto e questo deve servirci da monito per la sfida che ci attende lunedì” conferma Jaren Lewis.

Gli uomini di coach Gramenzi hanno continuato a lavorare strenuamente in palestra per arrivare a questa nuova trasferta con la giusta carica e preparazione: “A Ravenna, dovremo arrivare concentrati, sappiamo che sarà una partita difficile e che fino a questo momento abbiamo avuto problemi nel vincere in trasferta, motivo in più per tenere alta l’intensità – dichiara la guardia statunitense – Sarà fondamentale entrare in campo con la giusta mentalità e giocare per tutti i 40 minuti. Non possiamo permetterci di continuare a giocare bene nel primo tempo e meno bene nel secondo. Mantenere alto il livello di concentrazione ed eseguire il nostro gioco sono le cose che possono permetterci di fare bene”.