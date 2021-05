Il coronavirus ferma ancora il basket: rinviata la partita tra Benacquista Latina e Orlandina

Il coronavirus ferma di nuovo il basket, come era già successo in altre occasioni durante la regular season del campionato di serie A2. E’ stata infatti rinviata a data da destinarsi la gara prevista per oggi, domenica 16 maggio, alle 18 al PalaBianchini tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e l’Orlandina Basket Capo d’Orlando.

A renderlo noto la stessa società nerazzurra dopo la comunicazione ricevuta dalla Federazione Italiana Pallacanestro; la gara, valevole per l’ultima giornata del Girone Blu della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2 Old Wild West, viene spiegato in una nota, è stata posticipata a data da destinarsi, “vista la positività al tampone rapido di un atleta gruppo squadra dell’Orlandina Basket Capo d’Orlando (come riportato su un comunicato della società siciliana)".