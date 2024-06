Benacquista Assicurazioni Latina, ultima sfida casalinga. Arriva Agrigento

Ultimo turno infrasettimanale, ultima sfida casalinga della stagione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che questa sera riceverà l'Energy Fortitudo Agrigento, in occasione della nona giornata della Fase Salvezza del campionato di Serie A2 Old Wild West.

Palla a due alle ore 20:30 sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina.

Una partita ininfluente ai fini del risultato stagionale sia per i pontini, che per i siciliani, e che le due compagini disputeranno senza particolari pressioni, ma sicuramente con la voglia di continuare a onorare il campionato fino all'ultima giornata.

Latina continua ad avere le rotazioni ridotte per via delle tante assenze dovute agli infortuni (Parrillo, Viglianisi, Mladenov, Zangheri e Romeo in forse) ma non per questo lesinerà sull'impegno e sulla determinazione, qualità che non sono mai mancate nel gruppo nerazzurro.