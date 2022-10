Benacquista, ad Agrigento gli ultimi minuti sono fatali

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket in quest’ultima domenica di ottobre ha affrontato la quinta giornata del campionato, sfidando a domicilio l’Energy Moncada Agrigento sul parquet del PalaEmpedocle, di fronte a un pubblico numeroso, e che ha sostenuto incessantemente i padroni di casa, in una gara per lunghi tratti giocata sul filo dell’equilibrio.

Se la prima parte del match ha premiato nel punteggio i siciliani, al rientro dal riposo lungo i nerazzurri hanno avuto una brillante reazione (20-8 il parziale del terzo periodo) e sono riusciti a passare in vantaggio, grazie anche a una serrata difesa. L’ultima frazione è stata all’insegna dell’equilibrio e dei vari capovolgimenti di fronte nel vantaggio, ma nel corso degli ultimi due minuti di gioco (con il punteggio sul 64-61) Latina, complici alcuni errori banali, non riesce più a trovare la via del canestro, ne approfitta Agrigento per chiudere il match sul 72-61 (latinabasket.it).

Agrigento-Latina, il tabellino