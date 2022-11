Colpo Benacquista: vittoria in trasferta contro Assigeco

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un meritato e brillante successo sul campo dell’ostica UCC Assigeco Piacenza con il risultato di 76-87, al termine di un match che ha visto gli uomini di Coach Gramenzi mettere in campo un ottimo gioco di squadra. Vittoria che fonda le basi su un’attenta difesa e sulla capacità dei nerazzurri di sfruttare le proprie caratteristiche in termini di intensità e ritmo di gioco.

Primo successo in trasferta molto importante per la Benacquista che raggiunge quota 6 punti in classifica e rinforza ulteriormente il morale, già alto dalla convincente prestazione mandata in scena lo scorso mercoledì con Torino.

Quattro gli uomini in doppia cifra in casa Latina Basket: Rodriguez e Lewis IIentrambi con 19 punti realizzati e 5 assist distribuiti, sul carnet di Lewis anche un ottimo 10/10 ai liberi, in quello di Rodriguez 6 rimbalzi. Insegue di un punto Alipiev che di punti ne ha messi a referto 18 tirando con il 75% da 2 e il 67% da 3 (le sue 4 triple, di cui 2 su assist di Rodriguez, sono state una delle spine nel fianco degli avversari) anche per lui sono 5 gli assistserviti ai compagni. Capitan Fall firma una bella doppia-doppia con 11 puntie 10 rimbalzi.