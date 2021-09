Basket, prosegue la preparazione della Benacquista in vista dell’esordio in Supercoppa

Prosegue la preparazione della Benacquista Assicurazioni Latina Basket in vista della prossima stagione. Al termine delle prime due settimane di lavoro i ragazzi di coach Gramenzi sono stati impegnati nello scrimmage con la compagine di Sant’Antimo, militante in Serie B, giocato a porte chiuse sul parquet del palazzetto dello Sport di Frosinone.

Si è trattato fondamentalmente di un allenamento congiunto, ma il test è stato utile allo staff tecnico nerazzurro per verificare alcuni aspetti tecnici e agli atleti per proseguire nel loro percorso di conoscenza in campo, per quanto la squadra non sia ancora al completo. È, comunque ormai imminente l’arrivo dello statunitense Terry Henderson così come il rientro di Aristide Mouaha e sarà, quindi, in occasione della prima partita di Supercoppa che si potranno vedere le reali e totali caratteristiche del gruppo.

Nel corso di questo periodo i nerazzurri hanno seguito un programma di allenamenti vario e intenso, se da un lato le sedute di tecnica con coach Gramenzi si sono tenute tutte sul parquet del PalaBianchini, a parte lo scrimmage con Sant’Antimo di ieri sera, con il preparatore fisico, Marco Ranalli, i giocatori della Benacquista hanno spaziato tra la sala pesi della palestra, il campo da calcio, la spiaggia del litorale pontino. “Nonostante in queste due settimane i carichi e i volumi di lavoro siano stati alti, ieri a Frosinone i ragazzi fisicamente hanno risposto molto bene – conferma Ranalli –. È stato un buon test per verificare la situazione della squadra a livello fisico, e mi è stato utile per capire che i ragazzi stanno andando nella giusta direzione. Sono riusciti a mantenere alta l’intensità durante la partita, chiaramente non per tutti i 40 minuti, ma è normale considerando che veniamo da due settimane di lavoro ad alto volume. Nel complesso sono contento per come è andato lo scrimmage. Il prossimo test, quello che ci mostrerà dati importanti, sarà l’impegno ufficiale di Supercoppa, in cui potremo verificare maggiori dettagli a distanza di ulteriori giorni di preparazione”.

La Benacquista sarà, infatti, impegnata con i primi impegni ufficiali legati alla Supercoppa a partire da venerdì 10 settembre alle 18 al PalaAvenali, dove sfiderà i padroni di casa dell’Eurobasket Roma. Seguiranno ulteriori due gare casalinghe sul parquet del PalaBianchini: mercoledì 15 settembre alle ore 18:30 in cui i nerazzurri riceveranno Scafati e domenica 19 settembre, sempre alle ore 18:30, in cui arriverà a Latina la Stella Azzurra Roma.

In attesa di questi eventi, gli atleti del club latinense proseguiranno il loro percorso di lavoro e di conoscenza sul campo.