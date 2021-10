Basket, campionato al via: la Benacquista Latina ospita la Tezenis Scaligera Verona

Subito un avversario ostico per i nerazzurri che alle 18 scendono in campo davanti al proprio pubblico del PalaBianchini

Parte oggi, domenica 3 ottobre, il Campionato di Serie A2 di basket. La regular season è ai nastri di partenza e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket scende in campo oggi al PalaBianchini davanti al proprio pubblico, che potrà entrare al palazzetto fino a un massimo del 35% della capienza. Estremamente ostico l’avversario dei nerazzurri; la Tezenis Scaligera Verona è, infatti, una delle squadre più forti del girone e, sicuramente, una delle formazioni votate per il salto di categoria. Palla a due fissata alle ore 18:00.

Per gli uomini guidati da coach Gramenzi, al suo settimo anno nel club latinense, si tratta di una sfida inedita, negli anni passati, infatti le due compagini non si sono mai affrontate, perché inserite in gironi diversi. Nel roster della Benacquista c’è un volto noto per gli scaligeri: Terry Henderson Jr, che nella prima parte della stagione 2018/19 aveva militato con la squadra veronese proprio nel campionato di Serie A2 (a febbraio del 2019 aveva poi firmato con Greensboro Swarm con cui ha giocato 10 gare in quintetto base nella NBA G League).

Coach Gramenzi alla vigilia della partita

“Iniziamo una nuova stagione e siamo contenti che questa volta sia con l’accesso consentito al pubblico. Per questo esordio in regular season, al di là della tradizione che la contraddistingue, Verona non poteva essere un avversario più scomodo, considerato che è una delle 5/6 squadre di livello superiore – dichiara il capo allenatore della Benacquista Franco Gramenzi, senza però dimenticare le potenzialità dei suoi ragazzi – È pur vero che è l’inizio del campionato per tutti e può essere imprevedibile. Dobbiamo affrontare la gara con il massimo entusiasmo e con la consapevolezza delle nostre forze, non concentrandoci troppo sull’avversario, ma su quelli che sono i nostri obiettivi per questa stagione. Dovremo fare di tutto per fare in modo che questo campo torni a essere caldo, grazie al sostegno dei nostri tifosi, che dipenderà anche da come ci comporteremo noi. Dando sempre il massimo, sono certo che i tifosi ci daranno una mano costantemente. Buon campionato a tutti e buon divertimento”.

La carica del capitano

“Finalmente si riparte, si torna a palazzo. Noi per giocare una partita vera e il pubblico per esserci – queste le parole del neo capitano della Benacquista, spinto da un forte entusiasmo che trascina anche tutti i suoi compagni – Dopo un anno e mezzo di situazione “stranissima”, si tornano a vivere le emozioni, quelle vere di una partita con il pubblico. Fino a oggi le motivazioni le abbiamo dovute cercare solo dentro noi stessi, invece adesso speriamo di poter tornare ad avere la spinta del pubblico, che fa fare un “extra step”. E in questo caso, magari, potrebbe aiutare a fare un risultato di prestigio con una squadra come Verona, che sicuramente è una delle formazioni più attrezzate del campionato, costruita, come spesso negli ultimi anni, con un roster di altissimo livello, e che lotterà per le primissime posizioni fino alla fine del campionato. Noi lo sappiamo, e vogliamo metterci alla prova. Siamo pronti a dare battaglia, pronti a giocare la miglior partita possibile per renderci conto a che punto siamo, e quanto siamo distanti dalle migliori. Poi si vedrà”.

Copertura media e social

Aggiornamenti in tempo reale della gara saranno pubblicati sulle pagine social della società e la diretta video potrà essere seguita in streaming sul canale LNPPASS (servizio in abbonamento).