Basket, esordio vincente per la Benacquista in Supercoppa. Ora Scafati e Stella Azzurra

Esordio vincente (69-75) per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella gara di Supercoppa di Serie A2 giocata al PalaAvenali contro l’Eurobasket Roma. I nerazzurri sono scesi in campo senza poter contare sul contributo di Giovanni Veronesi, tenuto in panchina in via precauzionale per un risentimento muscolare e di Aristide Mouaha. Sul fronte opposto Eurobasket non aveva a referto Fanti e Molinaro.

I prossimi appuntamenti in Supercoppa del club nerazzurro sono in programma tra le mura amiche del PalaBianchini: mercoledì 15 settembre alle 18:30 nella sfida con Scafati e domenica 19 settembre, sempre alle 18:30, nell’ultimo match della fase di qualificazione con la Stella Azzurra.

“Prima partita ufficiale con una squadra del nostro campionato, prime risposte buone e meno buone, come sempre accade, soddisfatti per alcune cose, meno soddisfatti per altre - ha commentato il capo allenatore della Benacquista, Franco Gramenzi -. C’è ancora molto da fare, Henderson è arrivato da soli 3 giorni e con il rientro di Mouaha in questo fine settimana, riusciremo a lavorare tutti insieme nelle prossime 3 settimane che ci portano al campionato”.

Nella giornata di sabato, infatti, si è unito al gruppo anche il giovane Aristide Mouaha che dopo essere rientrato dall’esperienza con la Nazionale del Camerun alla Coppa d’Africa, ha iniziato ad allenarsi insieme ai suoi compagni. Anche Giovanni Verones. Il team è ora al completo e potrà proseguire nel percorso di preparazione in vista non soltanto delle ulteriori 2 gare di Supercoppa, ma anche e soprattutto dell’inizio della regular season il prossimo 3 ottobre: “Abbiamo le altre 2 partite di Supercoppa, oltretutto con due squadre molto fisiche, ci diranno qualcosa in più – conferma coach Gramenzi – Continuiamo a lavorare, andiamo avanti. Siamo nel precampionato e c’è da lavorare ancora tanto, e soprattutto c’è da lavorare con la squadra al completo”.

La riapertura dei palazzetti al pubblico, seppur con capienza ridotta, ha consentito di mettere in vendita i biglietti per assistere alle partite in programma al PalaBianchini, dove la squadra nerazzurra conta di poter “riabbracciare” virtualmente i propri tifosi, ma soprattutto poter contare sul prezioso supporto e del calore i tutti i sostenitori. I biglietti sono acquistabili online sul sito Vivaticket oppure presso i punti vendita abilitati (esclusivamente i biglietti ridotti potranno essere acquistati presso il botteghino del PalaBianchini il giorno delle partite).