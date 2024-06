Basket in Piazza, domani il ministro Abodi inaugura il I Trofeo Città di Latina

Tutto pronto. Da domani palla a due del I Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza. Manifestazione che riporta in centro e le grandi serate della palla a spicchi, nel solco della lunga tradizione del capoluogo pontino. In Piazza del Popolo, sotto l’Intendenza di Finanza, tre settimane di pallacanestro, in campo Junior (12-15 anni) e Senior, generazione di cestisti a confronto in 40 partite complessive, due ogni sera (ore 19 e 21). Evento della Federazione Italiana Pallacanestro.

Nella giornata inaugurale una presenza importante, come quella del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che domani interverrà alla cerimonia di presentazione delle squadre.

Si inizia domani dalla sfida Junior Globaltel – Basket del Golfo e per i Senior Generali Assicurazioni – Turi Rizzo.

Il programma prevede, tra la gara Junior e quella Senior, la sfilata delle squadre di calcio del World Italy Games, torneo internazionale (rappresentate sette nazioni da quattro continenti) pensato dall’ex arbitro di calcio di Serie A Claudio Gavillucci.

Piazza del Popolo sarà così il centro di gravità dello sport, con centinaia tra atlete e atleti, protagonisti in un vero e proprio villaggio sportivo aperto a tutti. Intorno al campo principale, tribuna, campo per il minibasket, area food ed un ledwall che animerà le serate.

Evento patrocinato dal Comune di Latina, organizzato dall’associazione Gli Amici del Basket. La grande attesa sta per finire, ultimi preparativi in Piazza del Popolo: “Si parte – esordisce Massimo Passamonti presidente dell’associazione Gli Amici del Basket –, il basket a Latina si riprende il suo spazio, la sua memoria, il suo ruolo di sport della città, nella città, per la città. Sarà una festa. Una festa lunga e coinvolgente. Serate d’estate da vivere insieme. W Latina W il basket”.

Sei squadre in un girone unico all’italiana per gli Junior, due gironi da quattro squadre per i Senior. La prima fase di qualificazione determinerà le prime quattro squadre Junior che accedono in semifinale (finale 5°- 6° posto per le ultime due) e la griglia dai quarti in poi per le squadre Senior. In base al tabellone, le prime due squadre del girone non potranno incrociarsi di nuovo, se non direttamente in finale.

Roster da 14 giocatori, di cui 4 giocatrici. In ogni quarto di gara da regolamento, verrà rispettata la divisione dei giocatori in fasce verde, gialla (secondo categoria di appartenenza per Senior/età per gli Junior) e rossa (impiego delle giocatrici). In campo è possibile impiegare giocatori di categorie nazionali (Dalla A1 alla U 17 Ecc), regionali (Dalla C alla Under 19 Silver), non tesserati ed ex giocatori. Non mancheranno i nomi che hanno segnato pagine importante del basket cittadino, dando lustro a livello nazionale.

Girone unico Junior composto da GC Insurance (maglia bianca), GlobalTel (maglia blu), Le Pulcine (maglia nera), Basket del Golfo (maglia gialla), Istituto Steve Job / Power Unit (maglia azzurra), Goonies (maglia verde).

In base al sorteggio, le otto squadre Senior sono state divise in due gironi da quattro.

GIRONE A

Generali Assicurazioni (maglia rossa), Turi Rizzo (maglia verde), Onoranze Funebri La Riviera (maglia azzurra), Carrozzeria Falcone (maglia arancione)

GIRONE B

Finocchiaro Promotore Finanziaro (maglia gialla), Farmacia Isonzo (maglia bianca), Inlingua Latina (maglia nera), Benacquista Assicurazioni (maglia blu).