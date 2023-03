Al commendatore Lucio Benacquista la Stella d’Oro del Coni al merito sportivo

Stella d’Oro del Coni al merito sportivo per il commendatore Lucio Benacquista. Il conferimento ieri mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta all’Hotel Fogliano a Latina, al Commendator Lucio Benacquista è stata conferita la Stella d’Oro del Coni al merito sportivo.

L’onorificenza è stata conferita dal Presidente della Fip Gianni Petrucci Lucio Benacquista che negli anni si è sempre distinto in ambito sportivo e sociale. La passione per lo sport, unita alla ferma volontà di mettere sempre in primo piano i valori della solidarietà e della sana competizione sempre nel rispetto della dignità dei singoli individui, contraddistinguono in modo inequivocabile l’operato del commendatore, che già nel 2017 aveva ricevuto dal Presidente del Coni Giovanni Malagò la prestigiosa Stella d’Argento.

Lucio Benacqusita non si è mai fermato il suo impegno nel mondo dello sport è andato di pari passo con la dedizione nei confronti del sociale. Ha lavorato costantemente, e continuamente, dando spazio allo sport e ai suo fondamentali principi che si basano su concetti semplici e profondi come la condivisione e l’uguaglianza, mettendo quindi in evidenza non soltanto il basket tradizionale (dal minibasket alla Serie A2) ma anche il basket in carrozzina, il basket dei sordomuti, il basket per i ragazzi del Centro Diurno Salvatore Minenna. Sempre con grande rispetto di ognuno.

La cerimonia è stata anche l’occasione per presentare il libro “55 anni di lavoro e sport della famiglia Benacquista” in cui è stato riassunto il lungo cammino lavorativo e sportivo con cui la famiglia Benacquista ha dato lustro alla città di Latina.

Presenti al tavolo delle autorità anche il fiduciario Coni Daniele Zemella, che ha portato i saluti e una lettera del presidente Giovanni Malagò, e altre cariche della Federazione: il segretario generale Maurizio Bertea, il presidente del Comitato Fip Lazio Stefano Persichelli, il vice governatore dell’area Lazio del Panathlon Umberto Martone.

Non potevano mancare a un evento di così grande importanza, lo staff e gli atleti della prima squadra, lo staff del settore giovanile e del minibasket, che hanno fatto da splendida cornice a una mattinata emozionante.