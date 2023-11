Basket, Benacquista Latina sul campo della Novipiù. Esordio in panchina per coach Sacco

Parte con la trasferta contro la Novipiù Monferrato Basket l’avvenuta di coach Giancarlo Sacco sulla panchina della Benacquista Assicurazioni Latina Basket . Una partita importate e non facile per i nerazzurri che pagano lo scotto di un brutto inizio di stagione che ha portato anche all’esonero di Giuseppe Di Manno (una sola vittoria nelle prime otto giornate).

Come arrivano le due squadre alla partita

Come ogni gara, anche questa non lesina sulla difficoltà e, soprattutto, riveste carattere di importanza per quanto riguarda la classifica. La Novipiù che ha al suo attivo 4 punti, frutto delle vittorie casalinghe con Agrigento e Rieti, è una compagine che sul proprio campo manda sempre in scena delle buone prestazioni. I piemontesi sono reduci da 3 sconfitte consecutive e di fronte al proprio pubblico vorranno sicuramente ben figurare. Sul fronte Benacquista, che vedrà appunto l’esordio in panchina di coach Giancarlo Sacco, arrivato giovedì al posto dell’esonerato Coach Di Manno, non mancherà certo la voglia di riscatto, dopo la prestazione casalinga della scorsa domenica. I nerazzurri fermi a quota 2 punti (conquistati all’ottava giornata sul campo della Luiss) hanno voglia e necessità di smuovere la loro posizione in classifica per risollevare le sorti della stagione e il morale.

Le dichiarazioni alla vigilia

“Quella di domenica sarà una partita difficile, come del resto lo sono tutte quelle di questo campionato - ha detto Vincenzo Cavazzana, vice allenatore della Latina Basket. Casale Monferrato in casa ha sempre giocato ottime partite, è ben allenata e coach Di Bella ha messo insieme un gruppo di giovani coadiuvati da tre giocatori esperti che danno loro fiducia. I due americani Kelly e Pepper, insieme a Martinoni, danno una struttura solida alla squadra e il giovane Calzavara ha disputato un inizio di campionato molto interessante. Casale in casa è abbastanza in fiducia e ha molte energie, noi dobbiamo pareggiare queste energie per riuscire a competere con una squadra che è della nostra stessa fascia”.

“Sarà una partita molto difficile, da disputare contro un avversario ostico. Noi veniamo sicuramente da un momento non semplice, ma siamo fiduciosi che con questo nuovo cambiamento riusciremo a smuovere la situazione e, soprattutto, ad aiutarci a vicenda - ha dichiarato Samuele Moretti -. È importante rimanere tutti uniti, cercando di mettere in campo la miglior prestazione possibile, dando tutto quello che abbiamo sia per noi come squadra, che per i nostri tifosi, che nonostante tutto continuano a sostenerci. Vogliamo riscattarci”

Palla a due ore 18 di domenica 12 novembre sul parquet del PalaFerraris