Basket, la Benacquista vince in trasferta contro Nardò ma è fuori dalla Supercoppa

Meritato successo per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul campo dell’HDL Nardò che regala però un sorriso amaro a causa del mancato passaggio del turno nella Supercoppa di Serie A2.

Nella gara disputata sabato 17 settembre e terminata con il risultato di 66-77 (l'ultima del girone di qualificazione), i nerazzurri si affermano sui padroni di casa giocando una buona partita, soprattutto nella prima parte in cui c’è stata intensità difensiva e fluidità in attacco. Nella seconda metà di gara, complice probabilmente il vantaggio sugli avversari, che ha raggiunto anche le 20 lunghezze di distacco, c’è stata minore attenzione difensiva.

Soddisfazione comunque per il risultato che permette al club nerazzurro di qualificarsi in seconda posizione nel Girone Azzurro di qualificazione della Supercoppa dietro a San Severo che vincendo anche con Chieti, ha guadagnato il primo posto e l’accesso ai quarti di finale. L’accesso ai quarti come migliore seconda classificata, però, lo ha conquistato la Stella Azzurra grazie al quoziente canestri nel confronto diretto con Trapani, prima del Girone Giallo.

Gli uomini di coach Gramenzi sfrutteranno queste due settimane prima dell’inizio del campionato per mettere a punto la squadra e arrivare nella migliore condizione possibile al prossimo 2 ottobre.

Il tabellino

HDL Nardò - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 66-77

(12-18, 29-39, 50-67, 66-77)

HDL Nardò: Vasl 3, Poletti 17, Baldasso 9, La Torre, Stojanovic 12, Kebe 1, Antonaci n.e., Benetti 15, Parravicini 9, Baccassino n.e., Bjelic. Coach Di Carlo. Vice Cottignoli. Assistente Goran. Tiri da 2 38% (17/45), tiri da 3 29% (5/17), tiri liberi 74% (17/23).

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 9, Cacace 5, Lewis II 14, Rodriguez 9, Cicchetti 18, Moretti 9, Parrillo 10, Donati n.e., Fall 3, Anderson n.e., Barnaba. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico. Tiri da 2 49% (18/37), tiri da 3 36% (9/25), tiri liberi 74% (14/19)