Benacquista, al PalaBianchini passa Cantù

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha affrontato una sfida difficile contro l’Acqua San Bernardo Cantù, una delle squadre favorite per il salto di categoria, strutturata per disputare un campionato di vertice e con un roster di assoluto livello.

Da rimarcare la bellezza del PalaBianchini con gli spalti gremiti di pubblico nerazzurro e con almeno un centinaio di tifosi ospiti arrivati a sostenere la loro squadra. Uno scenario bellissimo che ha fatto da cornice a una sfida mai vista prima, infatti è la prima volta in assoluto che Latina affronta Cantù. Del resto i canturini sono arrivati in Serie A2 soltanto la scorsa stagione (e non militavano nello stesso girone della Benacquista) precedentemente avevano sempre calcato palazzetti di Serie A1.

Risultato finale (62-81), per certi aspetti anche troppo severo con la squadra nerazzurra, che nel corso della prima metà di gara aveva tenuto testa alla corazzata lombarda, riuscendo a rimanere in scia e a inizio terzo quarto aveva anche ristabilito la parità. Nulla da recriminare sul piano dell’impegno e della volontà di non arrendersi mai da parte del gruppo pontino. Probabilmente, però, la serata non brillante nelle percentuali di tiro, alcuni errori di troppo e, ovviamente, un avversario di altissimo livello di fronte, sono stati determinanti ai fini del risultato finale.

Una sfida da archiviare in fretta, perché nel corso dei prossimi 8 giorni gli uomini guidati da Coach Gramenzi sono attesi da altri due importanti appuntamenti, con Juvi Cremona nuovamente in casa e con Trapani in trasferta (latinabasket.it).

Latina-Cantù, il tabellino

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 4, Lewis II 8, Donati, Parrillo 4, Viglianisi 1, Rodriguez 5, Cicchetti 10, Moretti 9, Fall 12, Alipiev 9.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.