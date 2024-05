La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, espugnata Cento nel primo turno della Fase Salvezza

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket parte con il piede giusto nella Fase Salvezza espugnando il Baltur Arena. Vince con merito (80-88) contro i padroni di casa della Sella Cento, che è la formazione in testa alla classifica del girone, e conquista la prima delle dieci battaglie in programma fino al prossimo 9 giugno.

Una partita giocata quasi totalmente sul filo dell'equilibrio, in cui i nerazzurri sono rimasti concentrati riuscendo a conquistare un successo importante. Miglior realizzatore dell'incontro Ivan Alipiev, che ha messo a referto 32 punti (tirando con il 71% da 3) e catturato 12 rimbalzi (36 di valutazione). Sugli scudi anche Gabriele Romeo, che ha realizzato 19 punti personali e che si è dimostrato glaciale dalla lunetta in un momento critico del match. 11 punti ciascuno per Moretti, che ha anche catturato 10 rimbalzi, e Mayfield, che ha distribuito ben 9 assist.

Una gara vinta anche in difesa, dove tutti hanno dato il proprio contributo e sono stati lucidi fino alla fine.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 8 maggio alle ore 20:30 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri, riceveranno l'Umana Chiusi in occasione della seconda giornata della Fase Salvezza.

Sella Cento - Benacquista Assicurazioni Latina 80-88 (20-20, 22-20, 23-25, 15-23)

Sella Cento: Federico Mussini 31 (3/7, 5/11), Mattia Palumbo 17 (5/9, 1/5), Dominique Archie 12 (1/5, 3/5), Davide Bruttini 9 (4/6, 0/0), Daniele Toscano 4 (0/3, 1/2), Bernardo Musso 3 (0/0, 1/3), Carlos Delfino 2 (1/1, 0/3), Yankiel Moreno 2 (1/3, 0/3), Maximilian Ladurner 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 21 - Rimbalzi: 29 6 + 23 (Mattia Palumbo 8) - Assist: 21 (Mattia Palumbo 6)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 32 (6/12, 5/7), Gabriele Romeo 19 (3/7, 3/6), Demario Mayfield 11 (4/7, 0/1), Samuele Moretti 11 (4/8, 0/0), Salvatore Parrillo 4 (0/1, 1/3), Lorenzo Zangheri 3 (0/2, 1/2), Jacopo Borra 3 (1/1, 0/0), Alexander Cicchetti 3 (1/2, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 2 (1/2, 0/2), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 23 - Rimbalzi: 41 7 + 34 (Ivan Alipiev 12) - Assist: 15 (Demario Mayfield 9)