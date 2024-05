Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Romeo: "Andiamo a Nardò per vincere"

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si accinge ad affrontare la seconda trasferta in una settimana. L'avversario di turno è l'HDL Nardò e il match è in programma per domenica 12 maggio alle ore 18:00 sul parquet del Palasport di S. Giuseppe da Copertino a Lecce.

E' la terza gara della Fase Salvezza e per i nerazzurri è importante tornare subito in campo per archiviare la prestazione sotto tono di mercoledì con Chiusi, concentrandosi totalmente sul prossimo avversario. Nardò occupa la seconda posizione in classifica a quota 26 punti, in piena corsa per conquistare la permanenza nella categoria, anche se nelle prime due sfide di questo girone si è arresa in casa con Agrigento e di misura, mercoledì, sul campo della Luiss.

Latina, ancora in coda alla classifica con 16 punti, non ha alcuna intenzione di arrendersi, ma proverà fino alla fine a risalire la china.

Sarà una partita determinante per entrambe le squadre. La voglia di rivalsa, la necessità di conquistare punti, il desiderio di raggiungere l'obiettivo saranno i fattori trainanti di un match che si prospetta decisamente intenso.