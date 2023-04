Benacquista Latina, a Nardò per la terza giornata della Fase a Orologio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare la terza giornata della Fase a Orologio del Campionato di Serie A2, che la vede impegnata nel Girone Bianco, dove attualmente è a quota 6 punti.

Per i nerazzurri di Gramenzi il terzo appuntamento, ultimo della fase di andata delle 6 partite totali in programma, è fissato per le ore 20:30 di domenica 16 aprile sul parquet del Palasport di San Giuseppe da Copertino, a Lecce, dove sfideranno i padroni di casa dell’HDL Pallacanestro Nardò.

Gli uomini guidati da coach Gramenzi sono reduci dal buon risultato casalingo di sabato scorso con Chiusi, che si è aggiunto al successo corsaro del match di esordio in quel di Rimini, e il morale alto sarà sicuramente una bella spinta motivazionale.

Sul fronte opposto il team pugliese degli ex nerazzurri Poletti e Baldasso, ha gli stessi punti della Benacquista in classifica (6) e nei primi due incontri, si è confrontato con le due formazioni siciliane. Nel match casalingo di esordio Nardò ha superato nettamente Trapani, mentre la scorsa domenica è andata in trasferta in formazione rimaneggiata e si è arresa ad Agrigento.

"Stiamo rincorrendo i playoff - dichiara in conferenza stampa Coach Gramenzi - Con queste prime due vittorie abbiamo rafforzato la nostra corsa, ora dobbiamo essere bravi a continuare a sperare in questo risultato".