Basket, una Benacquista in cerca di conferme ospita l’Elachem Vigevano 1955

Reduce dalla bella vittoria in trasferta sulla Luiss Roma, la Bencquista Assicurazioni Latina Basket è pronta a confrontarsi con l’Elachem Vigevano 1955 tra le mura amiche del PalaBianchini, in occasione dell’ottava giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Gli uomini di coach Di Manno, dopo la soddisfazione ottenuta nel turno infrasettimanale, sono tornati subito in palestra con entusiasmo e fiducia, ma soprattutto con la consapevolezza che sarà necessario continuare a lottare con grande veemenza per poter raggiungere l’obiettivo. Vigevano, al pari di Latina, ha al suo attivo 2 punti frutto della vittoria di misura conquistata su Monferrato (78-77) alla terza giornata, motivo per cui la gara di oggi ha un peso specifico rilevante ai fini della classifica.

Sasà Parrillo e compagni confidano nella presenza di tanti tifosi sugli spalti del PalaBianchini, perché l’iniezione di fiducia che i nerazzurri hanno ricevuto dal pubblico, mercoledì in occasione del match con la Luiss, è stata determinante.

“Mercoledì abbiamo conquistato la nostra prima vittoria e siamo molto contenti del risultato - ha detto Parrillo alla vigilia della gara di oggi con inizio alle 18 -. Dopo un mese difficile era fondamentale per noi ritrovare la fiducia, e farlo in una partita determinante dal punto di vista della classifica, è stato ancora meglio. Adesso dobbiamo provare a bissare il successo in casa con Vigevano, che è una gara altrettanto importante, e daremo il massimo per conquistare il successo anche davanti al nostro pubblico. Vigevano è una squadra che ha mantenuto parte del roster della scorsa stagione, aggiungendo i due stranieri e recentemente ha inserito anche Amici, che è un giocatore esperto della categoria, ma noi dobbiamo pensare soprattutto a noi stessi e a difendere come abbiamo fatto negli ultimi due quarti della sfida con la Luiss. Questa è una stagione difficile per tutti, il risultato che stiamo provando a raggiungere è un risultato che deve raggiungere l’intera città. Noi abbiamo bisogno che tutti ci diano una mano, e da parte nostra daremo sempre il 100% in campo, per questo speriamo di avere tante persone al palazzetto, e di regalare loro la prima vittoria tra le mura amiche. Mercoledì sera alla fine della partita a Roma, ritrovarsi insieme ai nostri tifosi al centro del campo è stato bellissimo, e non era scontato dopo sei sconfitte consecutive. Ricevere il loro abbraccio a fine partita ci ha fatto veramente bene, perché era quello di cui avevamo bisogno in un momento per noi difficile. Adesso non vogliamo far altro che continuare questo trend positivo”.