La Benacquista perde contro Trapani ma centra il primo obiettivo della stagione

Il sapore amaro della sconfitta casalinga contro la 2B Control Trapani è stato addolcito dal raggiungimento da parte della Benacquista Assicurazioni Latina Basket del primo obiettivo della stagione: la permanenza in serie A2. Questo quanto racconta la gara disputata ieri pomeriggio sul parquet del PalaBianchini, valida per la 25esima giornata di campionato, davanti a una bella cornice di pubblico.

Alla fine dei quattro parziali gli ospiti hanno avuto la meglio sui nerazzurri padroni di casa con il risultato finale di 72-85, punteggio per alcuni aspetti anche troppo severo per quello che è stato l’andamento del match e per l’impegno dimostrato dalla squadra guidata da coach Gramenzi. I pontini, infatti, in alcuni frangenti di gara hanno giocato una buona pallacanestro e fatto divertire i tifosi presenti sugli spalti.

Prima della palla a due è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Francesco Mansutti, giovane atleta della Virtus Basket Pontinia, scomparso prematuramente nei giorni scorsi.

Al netto del mero risultato della sfida con Trapani, però, l’aspetto di rilievo al termine di questo turno di campionato è che la Benacquista ha matematicamente acquisito la permanenza nella categoria (con una giornata di anticipo rispetto alla fine della prima fase di qualificazione) e nelle 6 gare della seconda fase (detta “a orologio”) avrà la possibilità di concorrere per un posto nella griglia playoff.

Il prossimo appuntamento è per domenica 26 marzo alle 18 al Palasport Guidonia Montecelio, dove i nerazzurri affronteranno Stella Azzurra Roma in occasione della 26esima giornata del campionato, ultima della prima fase di qualificazione.