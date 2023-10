Basket, la Benacquista ancora a caccia della prima vittoria ospita Trapani Shark

Dopo due trasferte consecutive la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare tra le mura amiche del PalaBianchini. Sabato 28 ottobre i nerazzurri ospitano Trapani Shark, una delle formazioni che al momento guidano la classifica del girone Verde.

Se da un lato gli uomini di coach Di Manno sono ancora a digiuno di vittorie, sull’altro fronte i siciliani sono reduci dalla loro prima sconfitta in campionato, avvenuta per mano di Cantù, che ha espugnato il PalaShark (78-95). Entrambe le squadre sono quindi mosse dalla voglia di rivalsa e pronte a impegnarsi al massimo per conquistare il successo. Latina è consapevole della forza del team siciliano, costruito e strutturato per disputare un campionato di vertice e puntare al salto di categoria, ma non lesinerà sull’impegno e sulla determinazione di scendere in campo per giocare al meglio delle proprie possibilità.

“Conosciamo tutti la forza dei nostri avversari, Trapani è una squadra completa in tutti i ruoli, costruita per vincere il campionato - ha detto Di Manno alla vigilia della gara -. Noi abbiamo sia la necessità che l’urgenza di pensare a noi stessi, dobbiamo migliorare di giorno in giorno, di partita in partita per riuscire a competere a questo livello e muovere la nostra classifica”.

“Sinceramente, sulla carta affronteremo una delle migliori squadre del campionato, se non la migliore, almeno sulla carta - ha dichiarato invece Ivan Alipiev -. Ognuno di noi è fortemente motivato dal desiderio di dimostrare che possiamo competere con i migliori, a prescindere dal risultato. Questo è un periodo duro per noi, abbiamo le nostre difficoltà, ma sono convinto che stiamo lavorando nella giusta direzione per risolvere i nostri problemi e, potenzialmente, per conquistare la nostra prima vittoria della stagione nel più breve tempo possibile, perché so che ce la meritiamo”.

Palla a due alle 19 di sabato 28 ottobre.