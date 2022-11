Latina, bordata di fischi: Di Donato: "Ce li prendiamo tutti. Mercato? Se ne parla"

Serie C Girone C

Altra giornata indigesta a Latina, che stecca il settimo match di fila, raccogliendo un punticino accolto dai fischi sonori della curva e il mugno complessivo dello scarso pubblico (863 paganti) al Francioni. Di Donato affronta il dopo gara senza schermare nulla: "Giochiamo con la paura, anche se a sprazzi la squadra mi è piaciuta. Commentiamo sempre episodi, che potevamo tornaci a favore, ma mi ritengo soddisfatto di non avere preso gol alla fine. In altre garela palla sarebbe entrata. Non ci rimanere che chiudere al meglio il girone di andata e poi andare sul mercato. Ci sono cosa sistemare, ne stiamo parlando e da gennaio provvederemo":

Il match

Ritmo blando per tutto il match, in cui nel primo tempo, sono i calci piazzati a destare qualche emozione, come quella del 13’, sulla punizione di Bordin, deviata in angolo da Vettorel, mentre al 42’, ci prova in girata De Santis, sul pallone messo al centro ancora da Bordin. Spinge più convinto il Latina nella ripresa, partendo dal rasoterra di Di Livio al secondo minuto, che finisce sul fondo, al tentativo di testa di Fabrizi, che schiaccia a terra la palla senza inquadrare la porta. Cosa che fa bene Celli al 13 sul cross di Carissoni, ma Vettorel è ancora reattivo tra i pali.

I buoni propositi del Latina si fermano qui e non vengono rivitalizzati nemmeno dalle due espulsioni nel recupero, per doppia ammonizioni di Simeri e Bussaglia, ai quali si unisce un infuriato Pancaro. Anzi, Starita al 50' potrebbe trasformare la serata in tragicommedia per il Latina: 50 metri palla al piede, fino a trovare un prodigioso Tonti a respingere tiro e beffa.

LATINA – MONOPOLI 0-0

LATINA (3-5-3): Tonti; De Santis (30’st Tessiore), Celli, Giorgini; Carissoni, Di Livio (42’st Nori), Bordin, Riccardi (30’st Di Mino), Ant. Esposito (1’st Sannipoli); Carletti (30’st Rosseti), Fabrizi.

A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Barberini, And. Esposito.

All. Di Donato

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; Drudi (1’st Fornasier), Bizzotto, Pinto; Viteritti, Manzari (35’st Piarulli), Vassallo, Hamlili (17’st Bussaglia), Falbo (22’st Radicchio); Simeri, Fella (17’st Starita).

A disp. Avogadri, Iurino, Dibenedetto, Rolando, Montini, Radicchio, Cascella.

All. Pancaro

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria

ASSISTENTI: Pedone di Reggio Calabria – Marchetti di Trento

Quarto uomo: Coppola di Castellammare di Stabia

Espulso al 40’st Simeri e al 48’ st Bussaglia per doppia ammonizione. Al 48’st espulso Pancaro per proteste. Ammonito Ant. Esposito, Di Mino, Pinto, Hamlili, Bizzotto, Bussaglia, Simeri, Starita. Angoli 4-3. Recupero pt 1’, st 6’.