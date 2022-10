Esordio amaro per la Benacquista: vince la NoviPiù

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato la prima giornata di campionato sul parquet del PalaFerraris sfidando i padroni di casa della Novipiù Monferrato Basket.

Da sottolineare la buona prova di Ivan Alipiev, arrivato a Latina in settimana e che ha potuto allenarsi pochissimo con la squadra, prima dell’esordio in campionato. Il giocatore bulgaro, in 21 minuti di utilizzo, ha messo a referto 10 puntitirando con il 63% da 2 punti, 6 rimbalzi e 2 assist. Sulla panchina latinense assente Salvatore Parrillo, che potrebbe, però, rientrare per la prossima gara.

Il risultato (91-70) ha sorriso ai piemontesi, che trascinati da un ottimo Redivo, hanno condotto la gara fin dalle prime battute. I nerazzurri, dopo un primo quarto in cui forse l’emozione dell’esordio ha preso il sopravvento su molti di loro, hanno riportato il match in equilibrio fino ai primi minuti del terzo quarto. La seconda parte di gara ha visto i pontini faticare nel riuscire a trovare la via del canestro, complice la capacità degli avversari di rallentare il ritmo e le numerose conclusioni sfortunate degli ospiti. Pur lottando fino alla fine e provando a risalire la china, Latina si è dovuta arrendere a Monferrato, che, grazie anche alle buone percentuali al tiro, è riuscita a giocare in fiducia.

Il prossimo appuntamento è per sabato 8 ottobre alle ore 19:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri riceveranno l’Urania Milano in occasione della seconda giornata del Campionato (latinabasket.it).