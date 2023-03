Chiara Vingione e Fabio Tomao, due campioni in visita ai carabinieri

Due atleti speciali in visita al Comando Compagnia Carabinieri di Formia. Sono i pluridecorati Chiara Vingione e Fabio Tomao, Campioni d?Europa e del Mondo in carica. Vestono i colori della squadra locale, la ?Basket4ever?. A riceverveli il Maggiore Michele Pascale, Comandante di Compagnia, il Tenente Alessandro Tolo, Comandante del N.O.RM., e da una rappresentanza di militari tra cui il padre di Chiara, l?Appuntato Scelto Qualifica Speciale Vingione Antonio, addetto alla Centrale Operativa. Anche il fratello di Chiara, Tommaso fa parte dell?Arma, prestando servizio alla Stazione Carabinieri di Pioraco, in provincia di Macerata. E in poche battute lascia ben comprendere come di questa professione Chiara ne vada orgogliosamente fiera.

Fabio Tomao accompagnato dal padre Raffaele e Chiara Vingione, in compagnia anche dalla madre Maria Giuseppa Vingione, hanno descritto la loro non comune passione per lo sport, ed in particolare per il basket, e gli sforzi profusi ? insieme agli altri componenti della squadra ? per portare l?Italia sul tetto del mondo in questo sport. Si sono laureati Campioni del Mondo battendo l?Ungheria sull?isola di Funchal in Portogallo il 2 ottobre 2022, e Campioni d?Europa superando la Turchia, a Ferrara, il 10 ottobre 2021 con la Nazionale Italiana di Basket Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali).

I due campioni in carica hanno manifestato fin da subito la gioia e l?estrema felicità per l?invito rivoltogli, presentandosi in veste ufficiale, autorizzati dalla stessa Fisdir a vestire la divisa ufficiale dell?Italia, con al collo la medaglia dei Mondiali.

Chiara ha 26 anni e dopo aver terminato gli studi presso l?Istituto alberghiero ?Celletti? di Formia, ha iniziato uno stage lavorativo. E? stata insignita di Laurea Honoris Causa in Economia e Tecnica della Comunicazione dalla ISFOA, Libera e Privata Università di Diritto Internazionale per aver cantato l?Inno d?Italia tramite la LIS (Lingua dei segni italiana), incantando il pubblico prima delle gare con Portogallo e Turchia negli scorsi Europei a Ferrara.

Fabio, 18enne, frequenta il locale Istituto Scolastico di Ragioneria ?Filangeri?. Appassionato di materie finanziarie, ha svelato la formula che gli ha consentito di diventare campione nello sport e non solo: passione, grinta e coraggio.

Fabio e Chiara fanno parte di una delle 6 squadre che hanno disputato gli scorsi Mondiali e con le loro vittorie hanno portato questo sport sotto la luce dei riflettori. Oltre ad un?attività sportiva il basket rappresenta per i due giovani un?occasione di incontro con altri ragazzi di diverse nazionalità, dove ogni barriera, perfino quella comunicativa, viene meno. Hanno dimostrato di possedere un forte senso civico e una spiccata maturità. Le continue vittorie in ambito internazionale hanno permesso di accendere i riflettori su questo sport e questi veri e propri campioni, che tuttavia in Italia hanno una rappresentanza di sole 10 squadre presenti nell?intera penisola.