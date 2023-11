Basket, inizio difficile di stagione: Di Manno non è più l’allenatore della Benacquista

Giuseppe Di Manno non è più l’allenatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. L’annuncio è stato dato dalla stessa società attraverso una nota. Un inizio di stagione difficile per i nerazzurri che dopo otto giornate di campionato hanno centrato una sola vittoria.

“La Benacquista Assicurazioni Latina Basket comunica ufficialmente che si è conclusa la collaborazione tra il club nerazzurro e Coach Giuseppe Di Manno, che dall’inizio della stagione 2023/24 ha rivestito il ruolo di capo allenatore della prima squadra militante in Serie A2”: questo quanto si legge nella nota. “La società seppur con grande dispiacere - prosegue -, considerate le difficoltà alle quali si deve far fronte in questa particolare stagione, ha ritenuto opportuno sollevare coach Di Manno dal ruolo di capo allenatore della Latina Basket”.

Il presidente, commendator Lucio Benacquista, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti i collaboratori della società “ringraziano Peppe per la grande professionalità, la costante collaborazione e tutto l’impegno profuso nel corso dei tanti anni trascorsi con la società nerazzurra”.