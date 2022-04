Serie B 25esima giornata: Formia ospita Sant'antimo

La 25esmia giornata di campionato presenta per la Meta Formia la sfida alla Geko PSA Sant’Antimo. La squadra campana è ancora in corsa per un posto ai play-off.

Sant'Antimo con 26 punti è a ridosso delle ultime posizione valide per l'accesso alla post season e non vorrà farsi sfuggire l'occasione di portare via da Formia 2 punti importantissimi per la loro classifica, anche in virtù degli altri scontri in programma.

Formia invece non ha più nulla da chiedere a questo campionato visto che è ultima con solo 2 punti conquistati. Per coach Di Rocco sarà l'occasione per provare qualche giovane e continuare ad onorare questo campionato.

Appuntamento domenica 3 aprile, palla a due alle 18.00.