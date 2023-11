Basket, ecco il nuovo allenatore della Benacquista Latina: è Giancarlo Sacco

Dopo l’esonero di Giuseppe Di Manno, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato il nome del nuovo capo allenatore: è stato raggiunto infatti l’accordo con coach Giancarlo Sacco, valido da oggi, giovedì 9 novembre. A lui è stato affidato il compito di risollevare le sorti di una squadra che dall’inizio del campionato ha centrato una sola vittoria

Classe 1957, coach Sacco è un professionista di grandissima esperienza, la cui carriera è iniziata nei primi anni ’80. Il suo “marchio di fabbrica“, acquisito nel corso degli anni, è quello di riuscire a invertire la rotta di squadre che navigano in acque difficili, cercando di ricaricarle, motivarle e portarle al conseguimento degli obiettivi prefissati. La più recente nel 2018 con Bergamo portata alla salvezza diretta con una striscia di 7 vittorie e una sola sconfitta all’overtime con la Fortitudo Bologna, ma precedentemente c’erano state Recanati nel 2016 (salvezza conquistata al primo turno play-out alle spese della Virtus Roma) Casalpusterlengo nel 2011, Rimini nel 2009 (da ultima in classifica ai playoff) e Pavia nel 2007 (da tredicesima alla finale playoff).

Per questa sua innegabile peculiarità, Sacco è stato definito “Coach Sos” da Dan Peterson e “Doctor House” dal responsabile dell’Area Comunicazione di Lnp, Stefano Valenti.

Il tecnico pesarese ha allenato numerose squadre di Serie A1 partendo proprio dalla Scavolini Pesaro, subentrando in corsa agli allenatori Casey e Bisacca, con cui nel 1985 vinse la Coppa Italia giocò la finale playoff e fu nominato “Allenatore dell’anno“, passando poi per Livorno (playoff), Varese (sfiorando lo scudetto) e Trapani. Rilevanti anche i passaggi in Serie A2 con i colori di Marsala, Cantù (sfiorando il ritorno in serie A), Ragusa, Osimo, Trapani, Pavia, Rimini, Casalpusterlengo, Barcellona Pozzo di Gotto, Recanati, Bergamo, Legnano. Prima che la stagione 2019-20 fosse sospesa per via della pandemia, Coach Sacco era tornato sulla panchina della “sua” Pesaro in Serie A. A marzo del 2023 è stato nominato vice allenatore di Udine in Serie A2, dove è rimasto fino a giugno.