Basket, il derby va alla Benacquista

Squadra in casa Kinergia Rieti

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita dall’alto coefficiente di difficoltà con la Kienergia Rieti su un campo notoriamente molto caldo, ma soprattutto una sfida dal grande valore in termini di classifica. E vince. Vince di carattere, di cuore, di tenacia, di coesione, di concentrazione.

La Benacquista ci ha creduto fino in fondo, è rimasta lucida e attenta anche quando ha dovuto inseguire, quando il match scivolava sul filo dell’equilibrio, quando il capo allenatore Franco Gramenzi è stato espulso per doppio fallo tecnico, quando le conclusioni al tiro sono state sfortunate, quando il pubblico del PalaSoujorner sovrastava i tifosi nerazzurri arrivati a sostenere la squadra. Non si è mai arresa e ha meritatamente conquistato due punti preziosi.

Gioco di squadra, intesa sul parquet, difesa importante contro un avversario molto fisico, lotta sotto le plance per agguantare rimbalzi. Una partita difficile per Capitan Fall e compagni che non hanno potuto giocare nel modo a loro più congeniale, con azioni rapide e alto numero di possessi, ma che hanno dimostrato di saper gestire anche situazioni complicate (latinabasket.it).

