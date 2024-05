Serie A2: una Latina troppo stanca cade in casa contro Chiusi

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket non riesce a ripetere la bella prestazione offerta domenica, complice la stanchezza per il grande sforzo profuso contro Cento e l'energia che l'Umana Chiusi, reduce da due settimane di sosta, ha messo in campo fin dalle primissime battute.

Una gara totalmente in salita per i nerazzurri che, dopo aver subito la partenza a razzo degli ospiti non sono riusciti a replicare in modo decisivo continuando a sottostare all'intensità avversaria fino al termine del match (64-91).

Il prossimo appuntamento è per domenica 12 maggio alle ore 18:00 al Palasport San Giuseppe da Copertino a Lecce, dove i nerazzurri, sfideranno a domicilio l'HDL Nardò in occasione della terza giornata della Fase Salvezza.

Benacquista Assicurazioni Latina - Umana Chiusi 64-91 (17-27, 10-25, 20-21, 17-18)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 13 (4/8, 1/5), Gabriele Romeo 13 (3/8, 1/4), Samuele Moretti 9 (3/8, 0/0), Salvatore Parrillo 8 (0/2, 2/9), Alexander Cicchetti 8 (2/5, 0/0), Demario Mayfield 6 (3/5, 0/2), Lorenzo Zangheri 4 (2/3, 0/0), Borislav georgiev Mladenov 3 (0/0, 1/5), Felix Amo 0 (0/1, 0/1), Jacopo Borra 0 (0/1, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Samuele Moretti, Alexander Cicchetti 8) - Assist: 9 (Gabriele Romeo, Demario Mayfield 2)

Umana Chiusi: Gabriele Stefanini 17 (3/5, 3/6), Austin Tilghman 15 (4/6, 1/1), Osku Heinonen 12 (2/3, 2/7), Alessandro Chapelli 9 (3/3, 0/3), Luca Possamai 8 (4/7, 0/0), Nicolo Dellosto 7 (2/3, 1/4), Lorenzo Raffaelli 7 (2/3, 1/2), Matteo Visintin 5 (1/6, 1/3), Mihajlo Jerkovic 4 (2/4, 0/2), Davide Bozzetto 4 (0/2, 1/1), Alessandro Zani 3 (0/0, 1/1)

Tiri liberi: 12 / 16 - Rimbalzi: 41 9 + 32 (Luca Possamai 7) - Assist: 19 (Austin Tilghman, Lorenzo Raffaelli 4)