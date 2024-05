Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Coach Cavazzana: "Sarà necessario un buon gioco di squadra per contrastare la Luiss"

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara ad affrontare la prima delle due sfide casalinghe consecutive in programma. I nerazzurri, domenica 19 maggio, riceveranno sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina la Luiss Roma. Palla a due alle ore 18:00 per disputare la giornata 5 della Fase Salvezza.

É la terza volta che le due compagini si sfidano nel corso della stagione e il bilancio è di una vittoria per parte, con entrambi i successi conquistati in trasferta (76-86 a Roma, 88-94 a Ferentino). É, però, la prima volta che le squadre si confrontano sul rettangolo di gioco di Cisterna di Latina, dove i pontini hanno iniziato a giocare soltanto dallo scorso mese di marzo.

La Luiss è quota 20 punti in classifica nel Girone Salvezza (con una gara da recuperare con Chiusi) ed è ancora in corsa per conquistare la permanenza in Serie A2. Latina, ancorata a 16 punti in ultima posizione, attualmente è tenuta in gara dalla formula che, in caso di arrivo in parità in seconda posizione, considererebbe il quoziente canestri generale.

Al netto dei conteggi e delle ipotesi, ciò che i nerazzurri continueranno a fare, sarà scendere in campo con orgoglio, dignità e voglia di onorare il campionato fino alla fine.