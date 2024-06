La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conclude la stagione affrontando la Luiss Roma al PalaTiziano

L'ultima sfida stagionale vedrà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata sul parquet del Palazzetto dello Sport di Roma (PalaTiziano) dove affronterà la Luiss Roma in occasione della decima giornata della Fase Salvezza. Palla a due alle ore 17:00 di sabato 8 giugno 2024.

Una partita ininfluente per entrambe le formazioni dal punto di vista della classifica e che servirà soltanto a chiudere la stagione agonistica di Roma e Latina nel campionato di Serie A2 Old Wild West.

Capitan Parrillo e compagni, è opportuno sottolinearlo ancora una volta, sono sempre scesi in campo con il massimo dell'impegno, indipendentemente dall'avversario di turno e dalla posta in palio, e continueranno a farlo anche in questa occasione, a dimostrazione della serietà, professionalità e rispetto nei confronti del campionato e di tutti coloro che li hanno sostenuti in questa stagione complicata.