Nel giorno della Festa della Repubblica Italiana la Benacquista Assicurazioni Latina Basket scenderà in campo per disputare l'ottava giornata della Fase Salvezza del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Palla a due alle ore 18:00 di domenica 2 giugno sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno l'HDL Nardò.

La compagine guidata da Coach Dalmonte è in corsa con Chiusi per chiudere la Fase Salvezza in seconda posizione in classifica (alle spalle di Cento, già matematicamente salva) e mantenere la permanenza nella categoria, arriverà quindi a Latina con forti motivazioni e tifosi al seguito.

La Benacquista, dal canto suo, continuerà a dare il massimo, a fronteggiare ogni avversario con caparbietà e orgoglio, a dimostrare che, al netto di tutte le avversità, è una squadra con grande forza di volontà e che si impegnerà fino all'ultimo.

E' la terza volta in questa stagione che Latina incontra Nardò, le due precedenti gare (Fase a Orologio e gara di andata della Fase Salvezza) sono state disputate in terra pugliese e il risultato ha sorriso all'HDL, anche se i pontini hanno sfiorato la possibilità di espugnare il Palasport di Lecce, cedendo solo nei minuti finali. Si tratta, quindi, della prima sfida casalinga per Capitan Parrillo e compagni, che sono pronti ad affrontare con grande concentrazione la partita.