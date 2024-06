Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket impagabile si ferma solo all'overtime

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca un'altra partita caratterizzata da forte determinazione e grande spirito di squadra. Un match difficile disputato con le rotazioni ridotte ai minimi termini, considerata l'assenza di Parrillo, infortunato, che si è aggiunta agli altri, e tenendo anche in considerazione l'impiego di Romeo, rientrato oggi e sicuramente non al top della condizione. Un gruppo di ragazzi che sta dimostrando fino all'ultimo grande professionalità e orgoglio. La sfida con Nardò è stata intensa, molto fisica e ha richiesto un grande dispendio di energie, soprattutto in difesa, ma i nerazzurri sono riusciti a tenere testa agli avversari fino all'overtime. Il 79-85 finale premia i pugliesi nel risultato, ma vedere i giocatori di Latina, a prescindere dalla classifica, non mollare mai, trovare sempre nuovi stimoli per continuare a combattere e dimostrare il loro valore, è qualcosa di impagabile.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 5 giugno alle ore 20:30 nuovamente al Palasport Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno l'Energy Fortitudo Agrigento in occasione della nona giornata della Fase Salvezza.

Benacquista Assicurazioni Latina - HDL Nardò Basket 79-85 (21-20, 21-24, 18-14, 16-18, 3-9)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 18 (6/9, 2/7), Alexander Cicchetti 17 (4/7, 1/2), Gabriele Romeo 16 (6/8, 1/3), Samuele Moretti 12 (5/9, 0/0), Demario Mayfield 9 (3/3, 1/8), Jacopo Borra 4 (1/7, 0/0), Felix Amo 3 (0/0, 1/4), Ziggy Collazo 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Ivan Alipiev 10) - Assist: 23 (Demario Mayfield 9)

HDL Nardò Basket: Matteo Parravicini 23 (1/1, 7/14), Antonio Iannuzzi 19 (7/10, 0/0), Wayne Stewart jr 18 (5/9, 2/7), Russ Smith 8 (3/6, 0/5), Lorenzo Baldasso 6 (0/2, 2/6), Matteo Ferrara 4 (2/2, 0/0), Lazar Nikolic 3 (0/0, 1/4), Andrea La torre 2 (1/2, 0/2), Alessandro Ceparano 2 (1/1, 0/1), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Antonio Iannuzzi 11) - Assist: 23 (Russ Smith 14)