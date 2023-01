Latina lotta ma cede contro Treviglio

Squadra in casa

Squadra in casa Latina Basket

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è scesa sul parquet del PalaBianchini ancora in forte emergenza, data l’assenza di Capitan Fall e di Alexander Cicchetti, e ha affrontato la Gruppo Mascio Treviglio, squadra solida e ben strutturata.

Dopo una buona partenza, i nerazzurri hanno provato a mantenere il ritmo impresso nei primi dieci minuti, ma, obiettivamente, contro una compagine del calibro di Treviglio, e per di più in formazione rimaneggiata, non era semplice. Nonostante Latina abbia combattuto e provato a tenere testa all’avversario, che alla fine, però, è riuscito ad avere la meglio con il risultato finale di 70-80, grazie anche a Marco Giuri, autore di un’ottima prestazione personale.

Quattro uomini in doppia cifra per la Benacquista, con Alipiev migliore realizzatore nel team pontino con 18 punti personali, tirando con il 50% da 2 e il 67% da 3, seguito da Lewis che ne ha firmati 14, ma che ha anche servito 5 assist ai suoi compagni. Rodriguez ha messo a segno 11 punti e 4 assist e Moretti ne ha realizzati 10 tirando con l’83% da 2.

Al di là dei numeri delle statistiche, da evidenziare la foto finale a centro campo con i giocatori di casa insieme agli atleti ospiti, perché lo sport è anche questo (latinabasket.it).

Latina-Treviglio, il tabellino