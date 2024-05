Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Alipiev: "Pronti a difendere il nostro campo e a giocare una grande partita"

Appena rientrati dalla vittoriosa trasferta di Cento, i nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket sono già pronti per affrontare l'Umana Chiusi, nella seconda giornata della Fase Salvezza, che andrà in scena mercoledì 8 maggio al Palasport di Cisterna di Latina, con palla a due alle ore 20:30.

La formazione toscana è l'unica di questa fase che i pontini non hanno mai affrontato durante la stagione regolare e che nella classifica attuale del "girone salvezza" sono in terza posizione a quota 22 punti, ma con una partita da recuperare. Infatti nel primo turno non sono scesi in campo, recupereranno la sfida con la Luiss il prossimo 22 maggio. Nel roster dell'Umana due ex nerazzurri: Davide Bozzetto (a Latina nella stagione 21/22) e Matteo Martini (2019).

Se da un lato Chiusi arriva a Latina senza la stanchezza della prima giornata, dall'altro Capitan Parrillo e compagni scenderanno sul parquet amico con il morale alto e la ferma intenzione di dare continuità al bel successo di domenica.