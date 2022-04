Serie B: Altra sconfitta per il Meta Formia che cade in casa contro Salerno

Ormai non fa più notizia. Altra sconfitta per la Meta Formia che cade in casa contro la Virtus Arechi Salerno. Partita mai in discussionr con gli ospiti che conducono sin dalla palla a due fino al + 40 finale.

Meta Formia - Virtus Arechi Salerno 65-105 (15-29, 14-36, 17-19, 19-21)

Meta Formia: Riccardo Agbortabi 21 (3/6, 2/2), Aaron Mutombo 10 (5/11, 0/1), Daniele Mauriello 10 (3/6, 0/0), Lorenzo Torlontano 8 (1/4, 1/1), Ludwig Tilliander 7 (0/4, 2/4), Matteo Antoniani 3 (0/1, 1/3), Giuseppe Prete 2 (1/6, 0/2), Davide Bertin 2 (1/2, 0/3), Alessio Parasmo 2 (0/0, 0/1), Giovanni La mura 0 (0/0, 0/0), Manuel Marciano 0 (0/0, 0/0), Andrea Marino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 27 - Rimbalzi: 27 4 + 23 (Riccardo Agbortabi 12) - Assist: 7 (Giuseppe Prete 2)

Virtus Arechi Salerno: Marco Mennella 23 (7/12, 1/1), Luigi Cimminella 22 (9/12, 1/3), Niccolò Moffa 15 (6/9, 1/4), Andrea Valentini 12 (3/5, 1/1), Niccolò Rinaldi 9 (1/2, 2/9), Emanuele Caiazza 9 (3/3, 1/3), Antongiulio Bonaccorso 8 (1/2, 1/4), Leonardo Marini 7 (3/8, 0/1), Luca Piacente 0 (0/1, 0/1), Antonio pio D'amico 0 (0/0, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 46 16 + 30 (Niccolò Moffa, Antongiulio Bonaccorso, Leonardo Marini 8) - Assist: 20 (Luigi Cimminella 7)