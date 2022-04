Serie B: Altra sconfitta per il Meta Formia, vince Sant'Antimo

Altra sconfitta per il Meta Formia che cade in casa contro Sant'Antimo. Partita mai in discussione con gli ospiti che conducono la gara sin dall'inzio, portando a casa una vittoria importante per la loro classifica.

Per Formia numeri impietosi con il quale la squadra saluta la Serie B.

Meta Formia - Geko PSA Sant’Antimo 50-93 (10-27, 21-26, 11-18, 8-22)

Meta Formia: Joseph jonathan Blair 15 (3/16, 2/7), Aaron Mutombo 10 (2/6, 1/2), Riccardo Agbortabi 7 (2/13, 0/1), Ludwig Tilliander 7 (1/3, 1/2), Lorenzo Torlontano 6 (0/2, 1/1), Giuseppe Prete 4 (0/2, 0/1), Jacopo Tartaglione 1 (0/1, 0/0), Alessio Parasmo 0 (0/0, 0/0), Andrea Marino 0 (0/0, 0/0), Giovanni La mura 0 (0/1, 0/0), Francesco Donati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 34 - Rimbalzi: 35 8 + 27 (Joseph jonathan Blair 14) - Assist: 6 (Ludwig Tilliander 2)

Geko PSA Sant’Antimo: Roberto Maggio 21 (3/7, 5/8), Pasquale Battaglia 14 (2/7, 3/8), Simon obinna Anaekwe 14 (7/9, 0/0), Armando Verazzo 12 (6/9, 0/0), Riccardo Coviello 9 (3/8, 0/3), Ignacio Ochoa 9 (3/6, 0/0), Emanuele Puca 7 (2/4, 1/2), Carlo Cantone 5 (1/2, 1/3), Andrea Sabatino 2 (1/2, 0/1), Enzo damian Cena 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 57 13 + 44 (Simon obinna Anaekwe 15) - Assist: 19 (Carlo Cantone 6)