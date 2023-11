Basket, successo all’esordio per coach Sacco. Latina vince in casa della Novipiù

Buona la prima per coach Giancarlo Sacco: all’esordio sulla panchina della Benacquista Assicurazioni Latina Basket arriva subito un successo. I pontini hanno vinto con merito l’importante partita, e dall’elevato peso specifico, giocata in casa della Novipiù Monferrato Basket (71-86). Una partita che ha visto i nerazzurri sempre avanti nel punteggio.

Latina ha approcciato nel modo giusto la sfida, è stata agguerrita dall’inizio alla fine, l’intensità difensiva è stata di buon livello, ma soprattutto il gioco di squadra, la collaborazione e l’aiutarsi l’un l’altro sono stati i fattori identificativi della partita. Una bellissima prova corale, che ha messo in luce intelligenza, cuore, determinazione e lucidità.

I nerazzurri torneranno in campo domenica 19 novembre alle 18:00 al PalaBianchini per la sfida con Gruppo Mascio Treviglio in occasione della decima giornata del campionato.

La partita

PRIMO QUARTO - Il match è subito molto dinamico ed entrambe le squadre hanno un atteggiamento agguerrito (2-2 al 1′). Attacco vivace, Monferrato allunga sul 5-2, ma la Benacquista è pronta a replicare con 6-0 di break che al 4′ vale il 5-8. In un amen i locali con un gioco da 4 punti rimettono la testa avanti (9-8), ma Alipiev e Romeo riportano i nerazzurri avanti (9-14 al 5′). La gara è frizzante, le due compagini si affrontano a suon di triple (12-17). Con 4:28″ da giocare Latina esaurisce il bonus. Gaines incrementa il vantaggio pontino con la tripla del 12-20 al 7′. Ancora dalla lunga distanza la Benacquista, questa volta affidandosi alla precisione di Romeo ed è vantaggio in doppia cifra (12-22 all’8′). Con 1:31″ sul cronometro Parrillo firma una tripla funambolica che vale il 12-25, subendo anche fallo. Time-out per la panchina di casa. Si torna sul parquet e Parrillo realizza il libero aggiuntivo (12-26). Si sblocca Monferrato con Fabi (15-26) sul fronte opposto risponde Alipiev, poi ancora la compagine locale per il 17-28 con cui si conclude il primo periodo di gioco.

SECONDO QUARTO - In avvio di secondo periodo un’ingenuità per parte e conclusioni sfortunate sui due lati del campo. Il punteggio si sblocca con la tripla di Gaines dopo quasi due minuti di gioco (17-31). Risponde la Novipiù con i 2 liberi del 19-31, ma la Benacquista è determinata e non molla di un centimetro (19-36 al 12′). C’è grande intensità in campo, Monferrato prova a ricucire il divario e a cambiare il ritmo della gara, ma Latina è lucida e attenta (22-38 al 15′). I pontini lottano strenuamente sotto canestro per concedere meno rimbalzi possibili all’avversario. Anche in questo caso la formazione ospite esaurisce il bonus e con 3:53″ sul cronometro i piemontesi provano ad accorciare le distanze dalla lunetta, ma sul fronte opposto Parrillo continua a trascinare i suoi con canestri di pregevole fattura (25-40 al 17′). La Benacquista è in fiducia, Fall e Gaines incrementano il divario (25-44 al 18′). I nerazzurri con Parrillo e Gaines sugli scudi si portano sul 25-49 a 49″ dalla sirena. Time-out Monferrato. Si torna sul rettangolo di gioco e i padroni di casa riescono ad andare negli spogliatoi sul 27-49.

TERZO QUARTO - Al rientro dal riposo lungo è Monferrato ad avere il piglio migliore mettendo a segno un mini break di 4-0 (31-49 al 21′). Alipiev firma un libero, ma è ancora la formazione di casa a trovare la via del canestro (34-50 al 22′) ed è immediato il time-out di Coach Sacco. Il gioco riprende e Gaines realizza la tripla del 34-53. Latina si passa bene la palla, Monferrato prova a difendere con maggiore intensità (38-55 al 23′). Con 5:39″ da giocare Alipiev commette il suo quarto fallo personale e Latina esaurisce il bonus (41-55 al 26′). Scorre il cronometro, Latina cerca di gestire il proprio vantaggio, nonostante Monferrato non abbia alcuna intenzione di arrendersi (48-61 al 28′). Con 1:14″ da giocare Parrillo viene richiamato in panchina perché gravato di 4 falli e fa il suo ingresso in campo Mladenov, mentre Martinoni accorcia dalla lunetta sul 50-61). Sul fronte opposto Gaines firma il canestro del 50-63. Un viaggio in lunetta per parte e con 28″ da giocare e il tabellone segna 52-65 anche Felix Amo fa il suo esordio nel match. Il quarto va in archivio con la tripla di Monferrato che vale il 55-65.

ULTIMO QUARTO - In avvio di quarta frazione è ancora Casale a trovare la via del canestro con la tripla che riporta i piemontesi sotto la doppia cifra di svantaggio (58-65 al 31′). Coach Sacco fa rientrare Gaines e Alipiev (4 falli) ed è proprio il giocatore bulgaro a smuovere il punteggio della Benacquista (58-67 al 32′). I nerazzurri faticano ed esauriscono anche in questo periodo il bonus molto presto (6:47″ da giocare), Il match scorre in equilibrio con i padroni di casa che non demordono (60-69 al 34′). Parrillo rientra sul rettangolo di gioco, nonostante i 4 falli, e firma subito la tripla del 60-72, ma nell’area opposta la Novipiù dalla lunetta ristabilisce il -10 (62-72). Gaines realizza la sua quinta tripla della serata e a 3:45″ dalla sirena il punteggio è sul 62-75. Monferrato continua a lottare, ma la Benacquista non perde lucidità e risponde con fermezza (65-83 a 2:13″ dalla fine). Ancora viaggi in lunetta per la Novipiù (69-83 con 53″ da giocare). Alipiev firma la tripla del 69-86 a 30″ dalla sirena. Il match si conclude con il successo della Benacquista sul risultato finale di 71-86.

I tabellini

Novipiù Monferrato Basket - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 71-86

Novipiù Monferrato Basket: Romano 4, Kelly 28, Castellino 2, Fabi 6, Martinoni 7, Fantoma 4, Baj n.e., Pepper 6, Pianegonda n.e., Poom, Calzavara 8, Zucca 6. Coach Di Bella. Vice Cova. Assistente Baudino. Tiri da 2 48% (10/21), tiri da 3 25% (8/32), tiri liberi 84% (27/32)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Gaines 21, Amo, Parrillo 18, Romeo 7, Mladenov 4, Viglianisi 2, Fall 7, Moretti 3, Alipiev 24. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico. Tiri da 2 54% (21/39), tiri da 3 33% (12/36), tiri liberi 67% (8/12)

Arbitri: Boscolo Nale Enrico di Chioggia (VE), Pazzaglia Jacopo di Pesaro, Rodia Pietro di Avellino