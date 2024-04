Il Latina Basket affronta la capolista Unieuro Forlì. Per i nerazzurri partita decisiva per l'accesso alla Fase Salvezza

L'ultima giornata della Fase a Orologio sarà decisiva per il futuro della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri affronteranno sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina la capolista del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West, l'Unieuro Forlì. Palla a due alle ore 18:00 di domenica 21 aprile 2024.

Una sfida testa/coda che per la compagine pontina si prospetta sicuramente difficile, data la caratura di Forlì, ma la posta in palio è talmente importante che Capitan Parrillo e compagni giocheranno con tutta l'energia possibile per poter conquistare un fondamentale successo.

Forlì è una squadra forte, ben strutturata e che ha dato dimostrazione della propria solidità, nell'arco di tuta la stagione, avendo conquistato e mantenuto saldamente la vetta della classifica, oltre ad aver vinto la Coppa Italia di categoria.

Latina, in lotta per evitare l'ultima posizione in classifica, e la conseguente immediata retrocessione in Serie B, deve puntare alla vittoria per poter avere la certezza di accedere alla Fase Salvezza, a prescindere dall'esito delle altre sfide in programma, e sperare di salvarsi nel girone successivo con 10 partite a disposizione.

Ovviamente anche i risultati provenienti dai campi di Casale, che ospiterà Chiusi, e Agrigento che riceverà Orzinuovi, saranno importanti per la classifica finale, trattandosi di scontri diretti per l'accesso alla poule salvezza.