Latina lotta ma cade: vince Torino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca una partita difficilissima sul parquet del Pala Gianni Asti, confrontandosi con la Reale Mutua Torino, squadra di eccellente qualità e in un periodo di grande forma.

Il risultato finale sorride ai piemontesi (80-66) ma per i pontini, finalmente di nuovo con il roster al completo, è stata un’esperienza dalla quale trarre insegnamenti: «Sapevamo di incontrare Torino in un buon momento e sapevamo che sta giocando davvero molto bene – conferma Coach Gramenzi – anche se in questa partita i primi due quarti sono stati viziati dai 19 tiri liberi che hanno tirato i nostri avversari, realizzando 15 punti. Questo è stato l’aspetto dell’inizio, poi andando avanti per noi è stato sempre più difficile, sicuramente sono fisicamente più forti di noi e questo lo hanno fatto pesare dentro l’area, dove hanno realizzato molto più noi. Sui secondi tiri loro sono stati molto più precisi di noi, i loro secondi tiri sono stati più produttivi rispetto ai nostri. Per quanto ci riguarda siamo contenti di alcune cose, era la prima partita in cui eravamo al completo finalmente, quindi rotazioni differenti che dovremo pian, piano adattare. Certamente non sono queste le partite che dobbiamo vincere, sono ben altre, sono gli scontri diretti che abbiamo da qui alla fine del campionato, per cui proseguiamo per la nostra strada con molta tranquillità e cerchiamo di imparare da queste serate»