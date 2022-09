Basket, seconda gara di Supercoppa: Benacquista sconfitta all’overtime a San Severo

Arriva una sconfitta per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nella seconda gara della fase di qualificazione della Supercoppa di Serie A2: i nerazzurri impegnati sul parquet del Pala Falcone e Borsellino sono stati superati dalla squadra di casa, l’Allianz San Severo, solo dopo un tempo supplementare.

Per gli uomini guidati da coach Gramenzi la partita di ieri sera, la prima delle due trasferte consecutive in Puglia in questa prima fase della Supercoppa, è stato un altro ottimo banco di prova con una squadra di pari categoria. Un partita molto equilibrata che ha visto i nerazzurri lottare punto su punto fino all’ultimo prima di cedere ai padroni di casa all’overtime con risultato finale di 77-71. Per la Benacquista sugli scudi ancora una volta il playmaker Yancarlos Rodriguez che, con i suoi 25 punti personali, è stato il miglior marcatore della partita, seguito a ruota dallo statunitense Mike Lewis II, che ne ha firmati 23.

I pontini sono chiamati, ora, a un’ulteriore prova in trasferta, sempre in terra pugliese, dove sabato 17 settembre alle ore 20:30 sfideranno a domicilio l’HDL Nardò.

I tabellini

Allianz San Severo - Benacquista Assicurazioni Latina Basket 77-71

(21-19, 38-36, 48-51, 66-66, 77-71)

Allianz San Severo: Wilson 19, Cepic 12, Sabatino 4, Lupusor 15, Ly-Lee 3, Fabi 4, Bogliardi 4, Daniel 10, Petrusevski, Arnaldo 6. Coach Pivot. Vice Rabbolini. Tiri da 2 55% (12/22), tiri da 3 46% (13/28), tiri liberi 58% (14/24)

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 5, Cacace 3, Lewis II 23, Rodriguez 25, Cicchetti 1, Moretti 8, Parrillo 2, Donati n.e., Fall, Anderson 4, Barnaba n.e.. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico. Tiri da 2 41% (17/41), tiri da 3 24% (6/25), tiri liberi 73% (19/26)