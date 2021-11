Latina Basket, ancora uno stop: 86-68 contro Chieti

La formazione pontina, ancora priva di un giocatore fondamentale come Dambrauskas, ha affrontato la sesta partita di regular season sfidando a domicilio Chieti. Nonostante il campionato sia ancora nella fase iniziale e le gare da disputare siano numerose, Latina sta vivendo un momento difficile e delicato, che deve riuscire a superare nel più breve tempo possibile, in modo da poter risalire la china e tornare a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo.

Lux Chieti-Latina, la gara

La gara si apre con un canestro per parte dal pitturato (2-2 al 1′). Chieti allunga sull’8′ al 3′, ma Latina reagisce e la tripla di Durante riduce il divario (8-5). Chieti compie due viaggi in lunetta e al 4′ è avanti 12-5. Henderson si iscrive a referto (12-7) Radonjic mette a segno un bel gioco da tre punti e dopo i primi cinque giri di lancette il punteggio è sul 12-10. Ruotano gli uomini sulla panchina della Benacquista, la gara scorre sul filo dell’equilibrio, fino al minibreak dei padroni di casa che al 7′ conducono (18-12). I pontini provano a rimanere in scia (18-14) ma i teatini compiono ancora un viaggio in lunetta e all’8′ il tabellone segna 20-14. Occasioni sprecate e conclusioni sfortunate ambo le parti, poi Chieti in contropiede fissa il punteggio alla fine del primo quarto sul 22-14. Parte bene in avvio di secondo periodo la Benacquista che, grazie ai canestri di Fall e Radonjic, si porta sul 22-18. Botta e risposta dalla lunga distanza tra Rebec e Bozzetto (25-21 all’11’). La gara diventa un po’ più movimentata con la Benacquista che riesce a portarsi sul -1 al 13′ (27-26). I nerazzurri acquistano fiducia e al 14′ la schiacciata di Fall segna il sorpasso nerazzurro (27-28). Time-out per coach Maffezzoli. Alla ripresa del gioco i padroni di casa commettono due falli consecutivi, Fall concretizza un libero che vale il 27-29. Bella azione di Henderson che culmina con la schiacciata del 27-31 al 15′. Chieti risponde con 4 punti consecutivi e al 16′ è parità sul 31-31. Meluzzi firma la tripla del 34-31 e, sul parziale aperto di 7-0, coach Gramenzi chiama immediatamente time-out. Si torna sul rettangolo di gioco Latina non riesce a trovare la via del canestro a differenza della Lux che allunga sul 38-31 al 18′. Nuovo time-out per la panchina della Benacquista. Il gioco riprende, Fall subisce fallo e smuove il punteggio dei suoi concretizzando due liberi (38-33). Meluzzi su un lato, Henderson sull’altro 41-36 a 1:42″ dalla sirena. Chieti colpisce ancora dalla lunga distanza e si porta sul 44-36 al 19′. Mancano 6″ al termine del periodo quando coach Maffezzoli chiama time-out e alla ripresa del gioco è ancora Meluzzi a realizzare e a mandare tutti negli spogliatoi con Chieti in vantaggio di 10 lunghezze (46-36).

Al rientro dal riposo lungo Henderson elude la difesa teatina e riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio (46-38). Ancora il numero 15 nerazzurro protagonista con la realizzazione dei tre liberi che valgono il -5 della Benacquista (46-41 al 21′). Chieti si sblocca (49-41) ma Latina replica con Fall (49-43 al 22′). Azioni concitate, errori ambo le parti, poi Mouaha porta i suoi sul – 4 (49-45), ma Meluzzi continua a punire i nerazzurri dai 6-75 e al 25′ il punteggio è sul 52-45. Henderson concretizza tre liberi che permettono a Latina di tornare sul -4 (52-48), ma Chieti replica con Bartoli (54-48al 26′). Dopo vari errori su entrambi i lati del campo, Chieti riesce a centrare la retina per il 56-48 a 1:33″ dal termine del terzo quarto. Time-out coach Gramenzi. Si torna in campo, Spizzichini subisce fallo, concretizza un solo libero (56-49) ma nell’azione successiva il solito Meluzzi mette a segno un gioco da tre punti che vale il nuovo +10 dei padroni di casa (59-49). La Benacquista non demorde, Fall firma la tripla del 59-52, ma Bartoli non è da meno e quando mancano 7″ alla sirena il tabellone segna 61-52. Spizzichini serve dalla rimessa un perfetto assist per Durante che fissa il punteggio sul 61-54. In avvio di ultima frazione le due palle perse consecutive da parte della formazione ospite, danno la possibilità a Chieti di allungare sul 65-54 al 31′. Time-out immediato per la panchina della Benacquista. Il gioco riprende, Latina non è fortunata nelle conclusioni, Chieti al contrario gioca fluidamente e incrementa notevolmente il divario (70-54 al 32′). Bozzetto prova a prendere per mano i suoi con la tripla del 70-57, la Lux risponde per le rime, ma anche Henderson è preciso dall’arco e al 33′ il punteggio è sul 73-60). La Benacquista cerca di rimanere lucida e concentrata, Mouaha firma un bel gioco da tre punti e i nerazzurri tornano sul -10 (73-63). Spizzichini firma un libero (73-64 al 34′). Con 3:04″ sul cronometro Chieti allunga sul +12, risponde sul fronte opposto Bozzetto (76-66 al 37′). Ancora 10 le lunghezze di distacco al 38′ (78-68). Con 1:19″ da giocare è time-out per coach Gramenzi. Il gioco riprende, Chieti gestisce e incrementa il vantaggio chiudendo il match sul risultato finale di 86-68 (latinabasket.it).

Lux Chieti-Latina, il tabellino

Lux Chieti vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 86-68 (22-14, 46-36, 61-54)

Lux Chieti: Bartoli 9, Rebec 11, Woldetensae 15, Graziani 2, Meluzzi 19, Cocciaretto n.e., Jackson 8, Dincic, Tsetserukou 10, Amici 12. Coach Maffezzoli. Assistente Di Paolo. Assistente Mucci.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 5, Passera, Veronesi, Mouaha 9, Henderson 21, Bozzetto 10, Radonjic 5, Fall 16, Spizzichini 2, Ambrosin, Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Foto latinabasket.it